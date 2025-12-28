 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plop ! Au Vietnam, la mode du pickleball rend les riverains fous
information fournie par AFP 28/12/2025 à 10:28

Des joueurs de pickleball sur un terrain de jeu à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Des joueurs de pickleball sur un terrain de jeu à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Une balle et une raquette rigides et des millions de pratiquants: au Vietnam, où la mode du pickleball se répand à la vitesse d'un smash, le bruit provoqué par ce sport loisir use les nerfs des riverains et préoccupe les autorités sanitaires.

En plein essor aussi en Amérique du Nord, le pickleball ou tennis léger s'est répandu comme une traînée de poudre depuis deux ans au Vietnam, avec pas moins de 16 millions de pratiquants selon la fédération PPA Tour Asia.

Partie de pickleball à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Partie de pickleball à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

A mi-chemin entre le tennis, le ping-pong et le badminton, la discipline, imaginée au départ pour les enfants, offre convivialité et simplicité de pratique.

Seul défaut: chaque rebond de la balle de plastique dur sur la raquette produit un "plop" sonore, comparable à celui d'une bouteille de champagne que l'on débouche.

"Ca me rend folle", témoigne Hoa Nguyen, 44 ans, qui habite près d'un complexe de plusieurs courts dans la banlieue nord de Hanoï.

Une nuisance accrue par le fait que les milliers de courts aménagés depuis deux ans à travers le pays l'ont le plus souvent été au pied de tours d'immeubles, où le son et les vivats des spectateurs résonnent à l'infini.

Des enfants lors d'une partie de pickleball à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Des enfants lors d'une partie de pickleball à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Les gens jouent jusqu'au milieu de la nuit. Impossible de dormir, ca fait plop-plop-plop sans arrêt", ajoute Mme Nguyen, qui dit avoir déposé plusieurs fois plainte, en vain.

Le phénomène a pris de telles proportions que le pickleball est selon l'application officielle iHanoi devenu la première cause de plaintes pour bruit dans la capitale vietnamienne, devant les klaxons.

- "Danger" sanitaire -

La pression monte pour que les autorités fassent au minimum appliquer la loi contre les nuisances nocturnes. Les médias d'Etat eux-mêmes se sont emparés du sujet, évoquant un "danger" sanitaire.

Un homme lors d'une partie nocturne de pickleball à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Un homme lors d'une partie nocturne de pickleball à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Le bruit constant des balles n'est pas seulement gênant, il provoque également du stress, perturbe le sommeil et augmente les risques cardiovasculaires", souligne ainsi le média VTC sur son site, ajoutant que "les gens sont hantés par le bruit des plop".

Avec à terme des risques pour la performance économique du pays.

"Avec le bruit de ces balles, je n'arrive pas à me concentrer. Mon esprit est vide", déplore Duong, un lycéen de Hanoï âgé de 16 ans, inquiet pour son avenir professionnel.

Gérante d'un dortoir pour ouvriers à Ho Chi Minh-Ville, mégapole qui compte pas moins de 1.000 courts, Lam Thanh, 50 ans, fait déjà les comptes.

"Beaucoup de locataires sont partis car ils ne supportaient plus le bruit", s'inquiète-t-elle. "Le bruit des raquettes, les exclamations, les cris, les plaisanteries, ça nous épuise."

Le terrain de pickleball d'une résidence éclairé de nuit à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le terrain de pickleball d'une résidence éclairé de nuit à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Pham Duc Trung, 37 ans, entraîneur de pickleball à Hanoï, fait valoir que cette discipline est un loisir populaire par excellence.

"La raquette est légère, la balle est légère, tout le monde peut y jouer, les adultes comme les enfants", souligne-t-il. Et même, "le bruit de la balle sur la raquette est plutôt agréable", juge-t-il. Un avis que tout le monde au Vietnam n'entend pas de cette oreille.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal
    Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal
    information fournie par So Foot 28.12.2025 10:26 

    Drôle de carrière. Parti du FC Nantes il y a un an et demi, à 18 ans et avec seulement 9 minutes de Ligue 1 dans les pattes, Bastien Meupiyou n’a pas eu sa chance chez les pros à Wolverhampton , qui l’a refourgué à Alverca , au Portugal, cet été. Un club où le ... Lire la suite

  • Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer le 28 décembre 2025 en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Zelensky en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine auprès de Trump
    information fournie par AFP 28.12.2025 10:12 

    Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump dimanche en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine et tenter de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie. Le ... Lire la suite

  • Des failles ont pointé à l'automne, le bitcoin baissant progressivement jusqu'à tomber sous les 90.000 dollars en novembre, plus bas qu'en janvier. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Cryptomonnaies: quand le pari sur bitcoin se retourne contre des entreprises
    information fournie par AFP 28.12.2025 09:54 

    La dégringolade des cryptomonnaies depuis octobre a fait vaciller les entreprises qui avaient parié à grande échelle sur le bitcoin , dont les actions en Bourse ont plongé, ravivant les craintes d'une bulle. - Pourquoi accumuler des bitcoins ? - Le bitcoin a initialement ... Lire la suite

  • La star des Bucks Giannis Antetokounmpo (c) face aux Bulls, le 27 décembre 2025 à Chicago ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Geoff Stellfox )
    NBA: retour gagnant d'Antetokounmpo, les Spurs battus malgré "Wemby"
    information fournie par AFP 28.12.2025 09:52 

    Blessé début décembre, Giannis Antetokounmpo a brillé pour son retour et mené Milwaukee à la victoire à Chicago samedi en NBA, alors que la série de huit succès de San Antonio a pris fin face à Utah, malgré les 32 points de Victor Wembanyama. - "Greek Freak" en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank