Venture Global accuse Shell de mener une campagne visant à nuire au secteur du GNL

Le producteur américain de GNL Venture Global VG.N a accusé Shell SHEL.L de mener une "campagne de trois ans" pour nuire à ses activités après que Shell a fait appel d'une perte d'arbitrage, selon une note du personnel confirmée par Reuters mercredi.

Venture Global a dû faire face à des demandes d'arbitrage de la part de Shell, BP et d'autres acheteurs européens alléguant des ruptures de contrat après que la société a vendu du GNL sur le marché au comptant pendant la crise énergétique de 2022.

Le courriel des cofondateurs de Venture Global, Michael Sabel et Robert Pender, qualifie de "malavisée" la décision de Shell de contester la décision unanime et ajoute que Venture Global continuera à se défendre.

Venture Global et Shell n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les cofondateurs de Venture Global ont ajouté dans leur courriel que cette décision devrait préoccuper le conseil d'administration de Shell et ses actionnaires.

"Pour être très clair, cette action repose sur des allégations totalement infondées et constitue la poursuite malheureuse de leur campagne de trois ans visant à nuire à Venture Global", a déclaré la société à ses employés.

D'abord rapportée par le Financial Times, la note a été confirmée à Reuters par une source de l'entreprise qui a parlé sous le couvert de l'anonymat.

La note souligne également les récents contrats d'approvisionnement d'une valeur de 28 milliards de dollars conclus avec des clients en Grèce, au Japon et en Espagne, et affirme que la société est en passe de devenir le plus grand producteur de GNL au monde.

Shell a lancé un recours devant le tribunal de l'État de New York ce mois-ci pour faire annuler la décision d'arbitrage.

Par ailleurs, Shell a été condamnée à payer les frais de justice de Venture à la suite d'une récente perte dans le cadre d'un arbitrage portant sur des réclamations relatives à l'approvisionnement en GNL.

Les deux affaires portaient sur le fait que Venture Global n'avait pas livré de GNL dans le cadre de contrats à long terme tout en vendant des cargaisons sur le marché au comptant lorsque les prix ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

En août, Venture Global a remporté un procès contre Shell devant la Chambre de commerce internationale, mais a perdu un autre procès contre BP BP.L en octobre, qui réclame des dommages et intérêts de plus d'un milliard de dollars.