Ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis prévues pour connaître leur plus faible croissance depuis la pandémie, selon un rapport de Deloitte
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 06:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt et Anshi Sancheti

10 septembre - Les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient croître à leur rythme le plus lent depuis la pandémie, selon les prévisions de Deloitte publiées mercredi, les incertitudes macroéconomiques pesant sur les dépenses des consommateurs.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les achats des fêtes de fin d'année sont un moteur de vente essentiel pour les détaillants, en particulier dans un contexte de demande incertaine et d'inflation persistante, aggravé par les effets persistants des politiques commerciales volatiles de Donald Trump, président américain.

CONTEXTE

Ces dernières semaines, les détaillants ont émis des prévisions variées à l'approche des fêtes de fin d'année. Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont maintenu leurs prévisions annuelles, tandis que Walmart WMT.N et Macy's M.N ont relevé les leurs. Le fabricant de jouets Mattel MAT.O a toutefois revu ses prévisions à la baisse.

Une enquête de PwC réalisée au début du mois prévoyait la plus forte baisse des dépenses de Noël aux États-Unis depuis la pandémie, les acheteurs de la génération Z étant parmi ceux qui se désengagent.

CITATIONS CLÉS

"Les consommateurs pourraient à nouveau anticiper leurs achats, surtout s'ils prennent en compte les droits de douane et autres coûts inflationnistes", a déclaré Brian McCarthy, partenaire chez Deloitte.

"L'inflation elle-même pousse le prix des articles un peu plus haut, ce qui se traduira par une légère augmentation des dépenses globales pour les fêtes", a-t-il ajouté.

LES CHIFFRES

Les ventes durant la période novembre 2025-janvier 2026 devraient augmenter de 2,9 % à 3,4 %, par rapport à une hausse de 4,2 % l'année précédente, a déclaré Deloitte, citant des données provenant d'agences telles que le Département du commerce des États-Unis et le Bureau d'analyse économique des États-Unis.

Cela se traduit par des ventes attendues pour les fêtes de fin d'année de 1,61 à 1,62 trillion de dollars cette année, contre 1,57 trillion de dollars en 2024.

Les ventes ont augmenté de 7,2 % pendant la période des fêtes de 2020-2021, après une hausse de 4,9 % en 2019-2020.

Deloitte prévoit que les ventes de commerce électronique augmenteront entre 7 % et 9 % durant la prochaine saison des fêtes, ce qui correspond largement à la croissance de 8 % de l'année dernière, tandis que les ventes en magasin devraient augmenter entre 2 % et 2,2 %, soit un ralentissement par rapport à la croissance de 3,4 % observée l'année dernière.

