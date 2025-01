Ventes au détail USA, première surprise négative depuis plus de 6 mois (CPRAM)

(AOF) - Aux Etats-Unis, les ventes au détail déçoivent en décembre, en sortant à +0,4% sur le mois contre +0,6% attendu par le consensus. Néanmoins, le chiffre de novembre est revu à la hausse de +0,7% à +0,8%. "C’est la première surprise négative pour les ventes au détail depuis plus de 6 mois", indique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques pour la CPRAM.

"Si les chiffres de novembre et décembre apparaissent plutôt flatteurs en désaisonnalisé, ils ne sont pas très bons en non ajusté des variations saisonnières : novembre 2024 est médiocre par rapport aux autres mois de novembre et décembre 2024 apparaît comme le deuxième pire mois de décembre depuis que la série de ventes au détail est disponible. La lecture des chiffres est de plus en plus perturbée par les changements de saisonnalité au fil de années", poursuit-il.

La tendance pour les ventes au détail réelles a été légèrement positive au deuxième semestre.

On note sur novembre et décembre une nette hausse des ventes de voitures, probablement dans la perspective de la possible suppression des crédits d'impôts liés à l'IRA par Trump et dans le sillage des premières baisses de taux de la Fed. Cela explique plus de la moitié de la hausse des ventes au détail sur ces deux mois.

"On retiendra de cette publication que les ventes au détail ont été sur une tendance positive au deuxième semestre 2024. Cela rassure sur la consommation des ménages, qui est notamment tirée par les premières baisses de taux de la Fed et par le fait que le prix de l'énergie aux Etats-Unis soit revenu à son plus bas niveau depuis début 2022", conclut Bastien Drut.