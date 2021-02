Ventes à découvert : les leçons de l'affaire Gamestop

Le groupe américain Gamestop est propriétaire de la société française Micromania-Zing, spécialiste du jeu vidéo et des produits dérivés. (© Mircromania)

En décidant d'acheter massivement les titres de ce distributeur de jeux vidéo tombé en disgrâce, des millions de petits porteurs ont fait mordre la poussière à des fonds spéculatifs. Découvrez nos conseils sur les actions cotées à Paris les plus vendues à découvert.

Après Wall Street (1987), Le Bûcher des vanités (1990), Trader (1999), Les Initiés (2000), Margin Call (2011) et The Big Short (2015), il y a fort à parier que l'affaire Gamestop va bientôt être portée à l'écran par Netflix ou Hollywood.

Du nom du distributeur américain de jeux vidéo, propriétaire en France de l'enseigne Micromania, cette histoire est en effet celle de David contre Goliath, ou plus exactement le combat des apprentis traders - ultra-connectés sur les réseaux sociaux - contre les fonds spéculatifs jugés cyniques. Des fonds coupables à leurs yeux de toutes les dérives et en particulier de la crise financière de 2008, avec son cortège d'emplois détruits et de maisons saisies.

Avec l'état d'urgence sanitaire, la plupart des Américains ont été priés l'an dernier de rester chez eux. Et nombre d'entre eux n'ont pas hésité à déposer le chèque Trump de 1.200 dollars auprès de Robinhood pour découvrir les joies du trading en ligne.

Depuis mars 2015, ce courtier a lancé une application disruptive destinée aux millenials (personnes nées entre 1980 et 2000) qui permet d'acheter et de vendre des actions sans dépôt minimum et sans frais de courtage.

Avec succès : Robinhood compte désormais la bagatelle de 13 millions de clients. Et pour un millenial, rien de tel qu'un réseau social comme Reddit pour échanger ses vues.