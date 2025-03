Vente-unique: retour de la marque Habitat en magasin information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 16:17









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com annonce le retour de Habitat en magasin après la réouverture de son site marchand en juin 2024 : la marque va s'associer à la jeune enseigne bordelaise Fabrique de Styles et déploie des corners exclusifs dans 24 boutiques en France.



'Avec ce tournant stratégique, Habitat adopte une approche omnicanale, offrant un parcours client hybride qui allie la souplesse du digital et la proximité au sein de magasins physiques', explique la filiale de vente de ligne du groupe Cafom.





Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM 12,400 EUR Euronext Paris -0,80%