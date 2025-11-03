VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com s'installe en Scandinavie

3 novembre 2025. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son arrivée sur le marché scandinave.

Des objectifs ambitieux sur un marché prometteur

Avec une croissance de +4,9 % enregistrée sur ses ventes en Europe du Nord et de l'Est au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024-2025, Vente-unique.com voit sur ce marché une vraie opportunité d' accélérer sa croissance internationale et de valider son modèle de marketplace auprès d'une clientèle exigeante.

Une implantation pensée pour durer

Grâce à sa performance logistique, des produits adaptés et à la mise en place de campagnes marketing ciblées, Vente-unique.com entend séduire rapidement ses premiers clients scandinaves.

Ce lancement marque une première étape avant l'ouverture d'une marketplace dédiée, avec des vendeurs partenaires locaux soigneusement sélectionnés pour répondre aux attentes du marché.

Déjà récompensée dans plusieurs pays par le prix ESCDA – Élu Service Client de l'Année, la marque mise aussi sur la qualité de son accompagnement client pour proposer en Scandinavie une expérience solide, différenciante et durable.

Des atouts qui lui permettront, à terme, de gagner en notoriété et de devenir un acteur de référence du mobilier en ligne dans la région.

Une offre adaptée au marché scandinave

Pour séduire une clientèle exigeante, Vente-unique.com a dû s'adapter et relever certains défis.

Le site e-commerce a été entièrement localisé, non seulement sur le plan linguistique mais aussi culturel. Les visuels et les sélections produits ont été adaptés au style scandinave, en mettant l'accent sur la durabilité et la qualité, tandis que des campagnes marketing ciblées sont portées par des équipes natives.

Un défi rendu possible grâce à l'expertise de Vente-unique.com dans l'internationalisation, des entrepôts centralisés, et l'appui de collaborateurs natifs pour garantir une approche locale authentique.

Ce lancement s'appuie sur une équipe dédiée : une cheffe de pôle coordonne l'ensemble du projet, accompagnée de cheffes de projet natives qui apportent leur expertise culturelle et linguistique pour assurer une adaptation fine aux spécificités locales.

Plus largement, ce déploiement mobilise l'ensemble des services de l'entreprise, technologie, logistique, relation client, marketing, illustrant la force collective qui fait le succès des lancements à l'international de Vente-unique.com.

Une expertise logistique éprouvée

Depuis près de 20 ans, Vente-unique.com fait de la performance logistique un pilier de son modèle. Pour relever les défis spécifiques de la région (zones peu denses, distances importantes), l'entreprise a :

Renforcé ses partenariats transporteurs ;

; Optimisé les flux pour couvrir l'ensemble du territoire en Norvège et Suède

en Norvège et Suède Développé des solutions de livraison adaptées.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

