VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com rachète les marques Habitat au Groupe CAFOM pour poursuivre sa relance ambitieuse

30/03/2026

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce la cession des marques Habitat, tant en France qu'à l'international [1] , à sa filiale Vente-unique.com, pour un montant total de 11 M€. Cette transaction, autorisée par les Conseils d'administration de Cafom SA et de Vente-unique.com, s'inscrit dans la stratégie du Groupe Vente-unique.com de renforcer son offre premium, à destination de ses clients français et européens. Vente-unique.com disposera ainsi pleinement d'une plateforme complète, lui permettant d'adresser en ligne tous les segments du marché du meuble en Europe :

Le segment premium accessible avec la marque Habitat ;

Le cœur de gamme avec la marque de distributeur de vente-unique.com ;

Le complément de gamme, notamment constitué de la décoration et des accessoires (colis de moins de 30kg) avec les articles sélectionnés et disponibles sur la place de marché.

Pour mémoire, le Groupe CAFOM avait accordé en avril 2024 la licence des marques Habitat à Vente-unique.com pour une durée de 3 ans, avec une option d'achat de ces marques. Après avoir œuvré conjointement avec le Groupe CAFOM pour trouver une solution aux quelques 9 000 clients concernés par la liquidation de l'ancien exploitant, Vente-unique.com a initié avec succès la relance de la marque Habitat, en s'appuyant particulièrement sur son expertise dans la vente en ligne de mobilier et la satisfaction client, le lancement d'une nouvelle collection et un déploiement progressif à l'international. Lors de son premier exercice d'exploitation par Vente-unique.com clos au 30 septembre 2025, la marque Habitat a ainsi généré un chiffre d'affaires de 10 M€, conforme aux attentes du management.

Vente-unique.com ayant fait part au Groupe CAFOM de sa volonté d'exercer l'option d'achat, les deux sociétés ont mandaté conjointement un expert indépendant afin de procéder à l'évaluation des marques Habitat, tant en France qu'à l'international 1 . Le rapport remis au Conseil d'administration de CAFOM SA et de Vente-unique.com a retenu une valorisation de 11 M€, acceptée par toutes les parties. Vente-unique.com financera cette transaction avec ses ressources disponibles (32,1 M€ de trésorerie à fin septembre 2025) et un emprunt bancaire.

Le Groupe Vente-unique.com, en s'appuyant sur toute son expertise développée depuis près de 20 ans, confirme ainsi son ambition de révéler le plein potentiel commercial de la marque Habitat, reconnue pour son design et son positionnement haut de gamme, en France comme à l'international. Alors que l'exploitation de la marque Habitat constitue déjà un important relais de croissance de Vente-unique.com, cette acquisition démontre la volonté du Groupe de renforcer et d'accélérer la premiumisation de son offre à destination des consommateurs européens.

À propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, But Cosy, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également le site B2B international directlowcost.com ainsi que le site e-commerce Dommarket.fr à destination des ultramarins.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext Growth (ALCAF – FR0010151589).

À propos de Vente-unique.com - www.vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Depuis 2024, Vente-unique.com exploite également la marque Habitat.

Contacts Cafom et Vente-unique.com : ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52 cafom@actus.fr / vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr

[1] À l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et d'Israël.