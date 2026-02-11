VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com entame l'exercice avec un nouveau trimestre en croissance à deux chiffres

Volume d'affaires global de 78,3 M€, en hausse de +17,7% ;

Chiffre d'affaires consolidé de 56,0 M€, en progression de +11,7% ;

Ouverture réussie de la nouvelle plateforme logistique ;

Confiance dans la capacité du Groupe à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable, toujours porté le dynamisme de ses relais de croissance (extension à l'international, marque Habitat, place de marché et prestations logistiques).

Paris, le 11 février 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025).

Normes IFRS (en K€) T1 2024-2025 T1 2025-2026 Variation Volume d'affaires global [1] 66 575 78 340 +17,7% Chiffre d'affaires 50 149 56 041 +11,7% Dont E-commerce [2] 49 527 54 763 +10,6% Dont Logistique 621 1 278 +105,6%

Vente-unique.com entame l'exercice 2025-2026 avec un niveau d'activité record pour un 1 er trimestre. Dans la continuité de la performance de l'exercice précédent (+18,2%), le volume d'affaires global conserve une trajectoire de croissance très soutenue (+17,7%) et atteint 78,3 M€.

Dans un marché de l'ameublement français en retrait [3] , le Groupe Vente-unique.com confirme de nouveau sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance à deux chiffres, en bénéficiant de la forte dynamique de l'international, des revenus issus de la marque Habitat, de sa place de marché et de ses prestations logistiques.

Une performance toujours solide pour l'activité e-commerce et une nouvelle étape franchie pour la logistique du Groupe

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +11,7% sur ce premier trimestre et atteint 56,0 M€. Les activités e-commerce sont principalement portées par la bonne dynamique de Vente-unique.com et la marque Habitat connaît également une nette progression de ses ventes. Enfin, les commissions issues de la place de marché poursuivent leur trajectoire de croissance soutenue.

Les revenus issus des prestations logistiques ( fulfillment ) ont été multipliés par plus de deux (+105,6%) sur un an et atteignent 1,3 M€. Le Groupe a par ailleurs fait preuve de sélectivité dans le choix de ses clients externes afin de préserver ses capacités logistiques pour ses propres besoins et accroître son niveau de marge sur cette activité.

Par ailleurs, le Groupe a inauguré comme prévu en janvier 2026 son deuxième entrepôt près de Moulins dans l'Allier, avec la réception des deux premières cellules sur un total de cinq. Cette nouvelle plateforme, d'une capacité future totale de 62 000 m², permettra à Vente-unique.com de disposer d'une capacité logistique globale de 145 000 m² pour poursuivre sereinement sa trajectoire de croissance européenne. Le nouveau site, qui entre progressivement en service, servira en priorité les clients du sud de la France et de l'Europe du Sud.

Une croissance homogène sur les différents segments géographiques

Normes IFRS (en K€) T1 2024-2025 T1 2025-2026 Variation Chiffre d'affaires E-commerce 2 49 527 54 763 +10,6% Dont France 23 160 25 518 +10,2% Dont Europe du Nord et de l'Est [4] 17 455 19 426 +11,3% Dont Europe du Sud [5] 8 912 9 819 +10,2%

Vente-unique.com maintient un solide niveau de croissance sur ses différents marchés. La France (+10,2%) contribue pour près de la moitié de la croissance du chiffre d'affaires e-commerce sur le trimestre et s'appuie notamment sur la bonne performance de la marque Habitat. L' Europe du Nord et de l'Est conserve une solide trajectoire de croissance (+11,3%) et bénéficie du démarrage prometteur des ventes en Scandinavie. Enfin, l' Europe du Sud maintient une bonne orientation (+10,2%), après une très forte croissance sur l'exercice précédent (+23,4%), soutenue notamment par la relance de la marque Habitat en Espagne.

La place de marché confirme également sa trajectoire de croissance soutenue, qui s'appuie à la fois sur la profondeur de l'offre proposée et son déploiement progressif à travers l'Europe (désormais 11 pays couverts sur 14).

Elle a ainsi représenté près de 19,5% du volume d'affaires e-commerce sur ce 1 er trimestre 2025-2026, avec une croissance de +6,2 points sur un an, principalement portée par la France et les pays de l'Europe du Nord et de l'Est, confirmant ainsi la pertinence des ouvertures récentes dans cette zone géographique (Pologne, Autriche, Luxembourg).

Perspectives

Vente-unique.com entend renforcer sur l'exercice la dynamique de ses différents relais de croissance , en particulier l'international . Après l'Espagne en novembre 2025, la marque Habitat est désormais disponible en ligne depuis janvier 2026 en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. Alors que 5 pays sont à ce jour couverts, la dynamique va se poursuivre sur l'exercice en cours. Le Groupe prépare également l'arrivée de Vente-unique.com au Royaume-Uni en 2026.

La place de marché va poursuivre sa montée en puissance à travers l'Europe, avec une ouverture à venir en Scandinavie (Danemark, Suède, Norvège). Enfin, l'offre de retail media sera proposée d'ici la fin du 1 er semestre de l'année civile 2026.

Le Groupe Vente-unique.com se montre ainsi confiant dans sa capacité à poursuivre ses gains de parts de marché et à délivrer un nouvel exercice de croissance rentable.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Depuis 2024, Vente-unique.com exploite également la marque Habitat.

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] -1,8% en 2025 selon les données de l'Ameublement français, la CNEF et l'IPEA – Institut de la Maison.

[4] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse + Danemark + Suède + Norvège

[5] Espagne + Italie + Portugal