VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com boucle un 1er trimestre 2024-2025 record avec toujours une forte dynamique commerciale

Volume d'affaires global de 66,6 M€, en hausse de 14,5% ;

Chiffre d'affaires consolidé de 50,1 M€, en progression de 11,3% ;

Confiance confirmée pour 2024-2025, fort de la résilience du modèle d'affaires et de la pertinence des relais de croissance.

11 février 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024).

Normes IFRS (en K€) T1 2023-2024 T1 2024-2025 Variation Volume d'affaires global [1] 58 164 66 575 +14,5% Chiffre d'affaires 45 063 50 149 +11,3% Dont E-commerce [2] 44 010 49 537 +12,6% Dont Logistique [3] 1 053 612 -41,9%

Le Groupe Vente-unique.com entame l'exercice 2024-2025 en réalisant le meilleur 1 er trimestre de son histoire. Dans la continuité d'un exercice précédent très dynamique (+15,6%), le volume d'affaires global maintient un rythme de croissance élevé (+14,5% par rapport au 1 er trimestre 2023-2024) et atteint 66,6 M€.

Dans un contexte pourtant très exigeant, Vente-unique.com démontre une nouvelle fois sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance à deux chiffres, en bénéficiant pleinement des revenus issus de sa place de marché et du dynamisme de ses ventes à l'international.

Une nouvelle performance remarquable pour l'activité E-commerce

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 11,3% et ressort à 50,1 M€, porté par la performance (+12,6%) des activités E-commerce (Vente-unique.com et Habitat), malgré un contexte peu favorable pour les dépenses d'aménagement. Vente-unique.com est parvenu à accroître le volume de ses ventes tout en conservant sa marge commerciale à un très bon niveau, ce qui témoigne de l'attractivité et du très bon positionnement tarifaire des produits vendus par le Groupe.

Le chiffre d'affaires Logistique est en recul de 41,9% sur un an, du fait du défaut de l'ancien premier client externe de cette activité, mais a été quasiment multiplié par deux (+92%) par rapport au 4 ème trimestre 2023-2024, à la suite des premières facturations pour les nouveaux clients externes au Groupe.

L'arrivée prévue de nouveaux clients externes permettra de consolider la croissance des revenus issus des prestations logistiques dans les trimestres à venir.

Une activité très dynamique sur tous les segments géographiques

Normes IFRS (en K€) T1 2023-2024 T1 2024-2025 Variation Chiffre d'affaires E-commerce [4] 44 010 49 537 +12,6% Dont France 20 990 23 170 +10,4% Dont Europe du Nord et de l'Est [5] 16 368 17 455 +6,6% Dont Europe du Sud [6] 6 652 8 912 +34,0%

Vente-unique.com enregistre un solide niveau de croissance sur ses différents marchés, avec notamment un regain d'activité en France (+10,4%), incluant le démarrage commercial de la marque Habitat, qui démontre déjà son potentiel en tant que relais de croissance. Celui-ci devrait encore être amplifié par la migration du site www.habitat.fr au sein du système d'information propriétaire de Vente-unique.com, planifiée dans les prochaines semaines.

Le Groupe connaît une nouvelle fois de belles performances à l'international, où il réalise 53,2% de ses ventes (+1 point sur un an). L'activité s'est montrée résiliente en Europe du Nord et de l'Est (+6,6%) et accélère une nouvelle fois en Europe du Sud (+34,0%), dans la continuité de l'exercice précédent.

La place de marché a de nouveau connu un trimestre très dynamique, notamment aux Pays-Bas, en Belgique et au Portugal. Elle contribue ainsi à renforcer le positionnement du Groupe en tant qu'acteur européen de premier plan sur le marché de l'ameublement. Fort de ces succès, Vente-unique.com a poursuivi le déploiement progressif de sa place de marché avec l'ouverture de celle-ci en Pologne à la mi-janvier, qui devient ainsi le 9 ème pays couvert sur les 11 où Vente-unique.com exerce son activité en Europe.

Perspectives

Malgré un contexte macroéconomique toujours peu dynamique en France, le Groupe Vente-unique.com se montre confiant dans sa capacité à gagner des parts de marché et délivrer un nouvel exercice de croissance rentable. Pour ce faire, il pourra compter sur la résilience de son modèle d'affaires et la pertinence de ses différents relais de croissance, dont la relance de la marque Habitat, la montée en puissance de la place de marché et le développement de l'activité fulfillment , qui sera encore amplifié avec l'ouverture du nouvel entrepôt à l'horizon du prochain exercice.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[4] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[5] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[6] Espagne + Italie + Portugal