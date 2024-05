VENTE-UNIQUE.COM : Solide croissance au 1er semestre 2023-2024, portée par une forte dynamique à l'international

Communiqué de presse

Volume d'affaires global de 117,3 M€, en hausse de 18,5% ;

Chiffre d'affaires consolidé de 90,3 M€, en progression de 11,4% ;

Progression significative attendue de l'EBITDA ajusté [1] au 1 er semestre et objectif de croissance à deux chiffres du volume d'affaires global annuel ;

Elargissement du marché potentiel grâce à la relance de la marque iconique Habitat.

14 mai 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2023-2024 (période du 1 er octobre 2023 au 31 mars 2024).

Normes IFRS (en K€) S1 2022-2023 S1 2023-2024 Variation Volume d'affaires global [2] 98 990 117 314 +18,5% Chiffre d'affaires 81 027 90 260 +11,4% Dont E-commerce [3] 77 183 88 384 +14,5% Dont Logistique [4] 3 844 1 877 -51,2%

Le Groupe Vente-unique.com effectue un premier semestre 2023-2024 très solide en réalisant la performance de maintenir une croissance à deux chiffres dans un contexte de consommation des ménages toujours peu favorable. Dans la continuité de l'exercice 2022-2023 (+18,2%), le volume d'affaires global est en forte progression de 18,5% au 1 er semestre 2023-2024 pour atteindre 117,3 M€, confirmant le succès rencontré par la place de marché en Europe.

Poursuite d'une trajectoire de croissance des ventes à deux chiffres

Vente-unique.com enregistre un chiffre d'affaires E-commerce, intégrant les commissions générées par la place de marché, de 88,4 M€ sur le 1 er semestre 2023-2024, soit une progression semestrielle de 14,5%. En dépit d'une inflation persistante, le Groupe est parvenu à associer la croissance du volume des produits vendus et le maintien d'un bon niveau de marge, ce qui témoigne de l'attractivité de l'offre proposée par Vente-unique.com.

Les revenus issus de l'activité Logistique diminuent de 51,2%, en raison de la liquidation du principal client externe. Vente-unique.com est parvenu à attirer de nouveaux clients sur ce segment et utilisera ses capacités logistiques excédentaires pour ses propres besoins liés à la croissance de ses activités E-commerce, notamment la relance de la marque Habitat.

Forte dynamique du E-commerce à l'international

Normes IFRS (en K€) S1 2022-2023 S1 2023-2024 Variation Chiffre d'affaires E-commerce [5] 77 183 88 384 +14,5% Dont France 41 119 43 249 +5,2% Dont Europe du Nord et de l'Est [6] 25 187 32 204 +27,9% Dont Europe du Sud [7] 10 877 12 930 +18,9%

Le Groupe Vente-unique.com connaît sur ce 1 er semestre 2023-2024 une performance remarquable à l'international, où il effectue près de 51% de ses ventes (+4 points par rapport au 1 er semestre 2022-2023). La dynamique est ainsi particulièrement forte en Europe du Nord et de l'Est (+27,9%) et l'Europe du Sud connaît également une croissance solide (+18,9%).

L'international et le succès de la place de marché, dont la contribution est en progression régulière sur le semestre dans tous les pays où elle a été déployée, s'affirment ainsi comme de solides relais de croissance pour Vente-unique.com. Après les ouvertures de la place de marché au Portugal et aux Pays-Bas en mars 2024, ce sont désormais les clients de 8 des 11 pays servis par le Groupe qui ont accès aux offres des partenaires.

Enfin, la France affiche une croissance semestrielle régulière et résiliente (+5,2%) et représente 49% des ventes effectuées par le Groupe sur le semestre.

Vente-unique.com en ligne avec son objectif d'un nouvel exercice de croissance rentable

Dans un contexte toujours difficile pour la consommation des ménages, Vente-unique.com se montre confiant dans sa capacité à délivrer un nouvel exercice de croissance rentable.

Le Groupe envisage une croissance significative de son EBITDA ajusté au 1 er semestre 2023-2024 par rapport au 1 er semestre 2022-2023 (7,5 M€) et vise une croissance à deux chiffres de son volume d'affaires global sur l'exercice (202 M€ en 2022-2023).

Relance de la marque iconique Habitat par Vente-unique.com à l'été 2024

Le 23 avril 2024, Vente-unique.com a annoncé la signature de la licence d'exploitation de la marque Habitat, avec l'ambition de relancer la marque iconique sur Internet, d'abord en France puis en Europe.

Par cette opération stratégique, le Groupe a considérablement enrichi sa capacité à couvrir l'essentiel du marché du meuble, avec sa place de marché (entrée de gamme), sa marque propre (cœur de marché) et la marque Habitat (haut de gamme accessible).

L'ouverture du nouveau site Habitat.fr est prévue dès le mois de juin 2024.

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2023-2024, mardi 18 juin 2024

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

Normes IFRS (en K€) T1 2022-2023 T1 2023-2024 Variation Volume d'affaires global 46 968 58 164 +23,8% Chiffre d'affaires 38 754 45 063 +16,3% Dont E-commerce 36 809 44 010 +19,6% Dont Logistique 1 945 1 053 - 45,9%

Normes IFRS (en K€) T2 2022-2023 T2 2023-2024 Variation Volume d'affaires global 52 022 59 150 +13,7% Chiffre d'affaires 42 274 45 197 +6,9% Dont E-commerce 40 374 44 374 +9,9% Dont Logistique 1 899 824 -56,6%

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites

[2] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[3] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[4] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[5] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[6] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[7] Espagne + Italie + Portugal