Vente-unique.com : retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse

(AOF) - Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse, dans un premier temps au sein des régions francophones de ces deux pays. Cette relance s'appuie sur l'expertise logistique et digitale du groupe Vente-unique.com. Fort de sa présence dans 11 pays européens, le groupe maîtrise déjà les spécificités locales en matière de livraison, de paiement et de parcours d'achat.

L'ambition est claire pour Vente-unique.com : inscrire Habitat dans une dynamique d'expansion européenne. Les prochains développements cibleront en priorité les plus grands marchés, comme l'Allemagne ou l'Espagne, avant un élargissement à d'autres territoires et à travers une présence renforcée sur les marketplaces locales.