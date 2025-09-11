 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,00
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vente-unique.com : retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:25

(AOF) - Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse, dans un premier temps au sein des régions francophones de ces deux pays. Cette relance s'appuie sur l'expertise logistique et digitale du groupe Vente-unique.com. Fort de sa présence dans 11 pays européens, le groupe maîtrise déjà les spécificités locales en matière de livraison, de paiement et de parcours d'achat.

L'ambition est claire pour Vente-unique.com : inscrire Habitat dans une dynamique d'expansion européenne. Les prochains développements cibleront en priorité les plus grands marchés, comme l'Allemagne ou l'Espagne, avant un élargissement à d'autres territoires et à travers une présence renforcée sur les marketplaces locales.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank