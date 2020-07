VENTE-UNIQUE.COM : Rapport semestriel du contrat de liquidité

21 juillet 2020. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 - ALVU FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020 :

24 431 titres ;

158 845,12 € en espèces.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 66 275 titres 284 427,39 € 301 transactions VENTE 73 347 titres 308 448,56 € 281 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

31 503 titres ;

136 886,02 € en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres ;

5 518,72 € en espèces.

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,5 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

Achats Vente ALVU FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Total 301 66 275 284 427,39 281 73 347 308 448,56 20200101 0 0 0,00 0 0 0,00 20200102 2 76 352,66 1 1 4,66 20200103 1 1 4,77 2 441 2 103,57 20200106 2 401 1 860,70 1 1 4,70 20200107 1 1 4,64 1 1 4,64 20200108 1 1 4,70 4 1 111 5 255,00 20200109 1 1 4,70 1 1 4,70 20200110 1 1 4,78 3 578 2 773,32 20200113 11 5 231 23 714,80 6 1 582 7 778,84 20200114 5 1 981 8 661,72 1 1 4,42 20200115 2 301 1 369,36 6 2 111 9 562,16 20200116 1 1 4,55 4 1 581 7 264,65 20200117 1 1 4,61 4 1 501 6 972,11 20200120 1 1 4,67 2 721 3 374,27 20200121 1 1 4,71 1 1 4,71 20200122 2 461 2 134,49 1 1 4,69 20200123 1 1 4,63 1 1 4,63 20200124 1 1 4,66 1 1 4,66 20200127 6 2 369 10 892,04 1 1 4,64 20200128 3 1 161 5 224,50 1 1 4,50 20200129 2 51 226,49 1 1 4,49 20200130 2 176 776,16 1 1 4,41 20200131 2 116 510,49 1 1 4,49 20200203 8 3 404 14 660,96 1 1 4,41 20200204 2 601 2 500,18 3 1 431 6 113,08 20200205 1 1 4,32 4 2 561 11 201,42 20200206 1 1 4,44 2 146 648,24 20200207 1 1 4,44 5 2 857 12 858,90 20200210 1 1 4,54 4 2 221 10 209,84 20200211 1 1 4,62 2 671 3 106,72 20200212 1 1 4,65 2 11 51,55 20200213 1 1 4,68 1 1 4,68 20200214 1 1 4,70 1 1 4,70 20200217 2 384 1 774,15 1 1 4,69 20200218 3 1 067 4 915,52 1 1 4,62 20200219 2 2 9,14 1 1 4,57 20200220 2 345 1 569,77 1 1 4,57 20200221 3 1 251 5 674,15 1 1 4,55 20200224 4 1 791 7 954,56 1 1 4,46 20200225 1 1 4,41 1 1 4,41 20200226 5 1 722 7 475,82 1 1 4,44 20200227 1 1 4,28 3 911 3 911,18 20200228 4 1 721 7 321,97 1 1 4,27 20200302 1 1 4,21 1 1 4,21 20200303 1 1 4,30 2 781 3 381,70 20200304 1 1 4,31 1 1 4,31 20200305 1 1 4,31 1 1 4,31 20200306 7 2 981 12 660,11 1 1 4,31 20200309 12 5 971 24 320,97 1 1 4,27 20200310 2 471 1 794,54 2 11 42,74 20200311 1 1 3,88 1 1 3,88 20200312 10 3 426 12 870,80 1 1 3,85 20200313 5 890 3 224,63 2 1 754 6 524,88 20200316 7 1 811 6 482,30 2 2 7,40 20200317 3 151 521,93 1 1 3,53 20200318 1 1 3,39 1 1 3,39 20200319 7 573 1 838,02 2 18 58,93 20200320 1 1 3,26 2 747 2 442,68 20200323 3 103 326,19 2 403 1 317,81 20200324 1 1 3,20 2 812 2 671,39 20200325 1 1 3,29 4 1 731 5 777,99 20200326 2 2 6,73 8 3 732 13 545,31 20200327 7 921 3 093,38 2 2 7,16 20200330 1 1 3,31 1 1 3,31 20200331 1 1 3,30 2 781 2 616,30 20200401 6 1 031 3 010,52 3 818 2 477,02 20200402 4 491 1 465,08 1 1 3,08 20200403 5 503 1 477,80 1 1 3,00 20200406 1 1 2,94 2 393 1 163,26 20200407 1 1 2,96 2 101 304,96 20200408 1 1 3,02 4 2 241 6 847,82 20200409 1 1 3,12 3 1 024 3 260,38 20200410 0 0 0,00 0 0 0,00 20200413 0 0 0,00 0 0 0,00 20200414 1 1 3,24 1 1 3,24 20200415 8 1 318 4 117,48 2 151 495,26 20200416 1 1 3,20 2 498 1 603,54 20200417 1 1 3,20 3 1 392 4 509,28 20200420 1 1 3,32 8 3 579 12 342,04 20200421 7 1 181 4 158,08 2 811 2 984,48 20200422 2 127 449,68 1 1 3,64 20200423 1 1 3,58 6 2 016 7 543,98 20200424 5 573 2 155,54 1 1 3,86 20200427 1 1 3,84 5 2 094 8 177,70 20200428 1 1 4,00 1 1 4,00 20200429 1 1 4,14 5 1 751 7 253,94 20200430 7 1 333 5 305,00 1 1 4,16 20200501 0 0 0,00 0 0 0,00 20200504 3 232 909,44 1 1 3,92 20200505 1 1 4,04 2 401 1 628,04 20200506 1 1 4,06 5 1 711 7 130,86 20200507 1 1 4,10 2 451 1 849,10 20200508 1 1 4,20 4 1 081 4 546,60 20200511 1 1 4,22 1 1 4,22 20200512 1 1 4,18 3 654 2 798,08 20200513 2 151 622,28 2 341 1 459,48 20200514 3 411 1 655,24 1 1 4,04 20200515 1 1 4,00 2 316 1 276,60 20200518 1 1 4,04 3 465 1 921,08 20200519 1 1 4,02 1 1 4,02 20200520 1 1 4,02 1 1 4,02 20200521 1 1 4,02 1 1 4,02 20200522 1 1 4,10 1 1 4,10 20200525 1 1 4,10 1 1 4,10 20200526 1 1 4,10 3 601 2 522,90 20200527 1 1 4,22 2 331 1 403,42 20200528 1 1 4,22 1 1 4,22 20200529 2 13 53,58 1 1 4,14 20200601 1 1 4,28 3 503 2 160,92 20200602 1 1 4,26 3 1 101 4 801,46 20200603 1 1 4,38 6 2 681 12 103,58 20200604 2 1 151 5 202,62 1 1 4,62 20200605 4 2 019 9 185,24 5 1 931 9 114,70 20200608 2 2 9,16 3 546 2 571,18 20200609 2 1 111 5 110,72 2 2 9,44 20200610 1 1 4,62 3 587 2 776,90 20200611 2 201 896,58 2 247 1 131,26 20200612 2 1 002 4 468,92 1 1 4,46 20200615 2 2 8,92 3 691 3 172,66 20200616 1 1 4,74 11 5 401 26 688,64 20200617 9 7 701 37 623,85 2 3 15,35 20200618 1 1 4,82 2 521 2 552,82 20200619 2 157 756,82 5 1 841 9 224,70 20200622 1 1 5,00 6 2 561 13 461,00 20200623 1 1 5,50 2 241 1 325,50 20200624 3 658 3 487,50 1 1 5,40 20200625 2 148 777,00 1 1 5,25 20200626 2 576 3 052,90 1 1 5,40 20200629 2 541 2 840,25 1 1 5,25 20200630 4 1 662 8 626,90 1 1 5,25