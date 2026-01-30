 Aller au contenu principal
VENTE-UNIQUE.COM : Mise à disposition du rapport financier annuel 2024-2025
information fournie par Actusnews 30/01/2026 à 08:45

Communiqué de presse

Paris, le 30 janvier 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2025.

Le rapport financier de l'exercice 2024-2025 de la société peut être téléchargé sur le site suivant : bourse.vente-unique.com

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026, le 11 février 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

