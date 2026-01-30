VENTE-UNIQUE.COM : Mise à disposition du rapport financier annuel 2024-2025

Communiqué de presse

Paris, le 30 janvier 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2025.

Le rapport financier de l'exercice 2024-2025 de la société peut être téléchargé sur le site suivant : bourse.vente-unique.com

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026, le 11 février 2026

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52