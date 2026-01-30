VENTE-UNIQUE.COM : Mise à disposition du rapport financier annuel 2024-2025

Communiqué de presse
Paris, le 30 janvier 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2025.
Le rapport financier de l'exercice 2024-2025 de la société peut être téléchargé sur le site suivant : bourse.vente-unique.com
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026, le 11 février 2026
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.
|ACTUS finance & communication
|Pierre Jacquemin-Guillaume
|Anne-Charlotte Dudicourt
|Relations Investisseurs
|Relations Presse
|vente-unique@actus.fr
|acdudicourt@actus.fr
|01 53 67 36 79
|06 24 03 26 52
- SECURITY MASTER Key : lGybYZeZaGfJnnJvapqYaWhsZ5pqlmjHbGSWxGaaZZnHbmtjmZtjnJfIZnJnl2tn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96261-vu_cp_mad-rfa-2024-2025_vdef-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer