VENTE-UNIQUE.COM : Mise à disposition du Rapport financier annuel 2019

31 janvier 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce la mise à disposition de son Rapport financier annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2019.

La société a adopté la norme IFRS 15 - Revenu des contrats avec les clients, ainsi que les amendements liés - et fait le choix de la méthode rétrospective en appliquant la nouvelle norme au début de la première période comparative présentée. A ce titre, les sommes perçues auprès des clients au titre de la collecte de l'écoparticipation, auparavant présentées dans les ventes de marchandises, ont été compensées dans les coûts de revient des marchandises avec les sommes reversées aux organismes de collecte. L'impact de présentation ressort à -0,6 M€ sur le chiffre d'affaires annuel par rapport aux données publiées le 13 janvier 2020. Les autres agrégats ne sont pas affectés.

Le Rapport financier annuel 2019 peut être téléchargé sur bourse.vente-unique.com.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74