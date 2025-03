Vente-unique.com : Habitat fait son retour en magasin

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Collaborer avec Fabrique de Styles nous permet de diversifier les expériences d'achats que nous proposons à nos clients. Bien que l'expérience digitale reste au cœur de notre vision - accessible à tous et sans barrières - nous savons que l'expérience en magasin est aussi importante pour beaucoup de nos clients", déclare Lucie Crouzet, directrice de la marque Habitat.

(AOF) - Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce qu'Habitat, marque du design depuis 1964, fait son grand retour en magasin après la réouverture de son site marchand en juin 2024. Habitat a fait le choix de s'associer à la jeune enseigne bordelaise Fabrique de Styles et déploie des corners exclusifs dans 24 boutiques en France.

