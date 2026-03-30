 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 30/03/2026 à 18:00

Communiqué de presse

30 mars 2026. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 23/03/2026 FR0010766667 36 15,011111 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 26/03/2026 FR0010766667 8 14,95 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026, le 13 mai 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mm9xaZWckmfFxmqdYcplmWWUmGxom5WcaZbHyWhxaZqWbm1glGhqaJXGZnJol2tm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97260-vu_cp_rachat-actions_23-27_03-2026_-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

VENTE UNIQUE.COM
14,750 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en hausse, tirée par TotalEnergies et Engie
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:58 

    La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, portée par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte toujours très incertain et ballotée par les propos contradictoires du président américain Donald Trump. L'indice du CAC 40 a progressé de 70,50 points ... Lire la suite

  • Panaches de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth après des frappes israéliennes, le 30 mars 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:54 

    Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, lundi, au 31e jour après le déclenchement du conflit : . Liban: la Finul annonce la mort de deux Casques bleus dans le sud La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé la ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale lors d'une session de questions au gouvernment, à Paris le 13 on novembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le "groupe de dej", quand politiques et journalistes se mettent à table
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:51 

    Lorsqu'un journaliste rejoint pour la première fois un service politique, le même conseil est souvent partagé par ses collègues: "Surtout, trouve-toi vite un bon groupe de déj". "Un groupe de quoi ?" Un groupe de déjeuner. Un cercle de journalistes qui se retrouvent ... Lire la suite

  • Un logo de Casino sur un chariot de courses à l'extérieur d'un supermarché
    Casino: Le CA est estimé à €8,26 mds en 2025, à +0,5%
    information fournie par Reuters 30.03.2026 18:35 

    Casino a ‌déclaré lundi que son chiffre d'affaires annuel ​est estimé en progression de 0,5% en 2025 à 8,26 milliards d'euros, porté notamment ​par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) en ​croissance de 0,7%. La croissance ⁠du chiffre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank