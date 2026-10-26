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VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 26/10/2026 à 18:00

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26 octobre 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 19/10/2026 FR0010766667 165 14,413939 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 20/10/2026 FR0010766667 203 13,849507 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 21/10/2026 FR0010766667 231 13,350433 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 22/10/2026 FR0010766667 34 13,275 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2025-2026, jeudi 12 novembre 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique

Créé en 2006, le Groupe Vente-unique (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe regroupant le site vente-unique.com, la marque Habitat, une place de marché et une offre de retail media. Le Groupe a livré plus de 3,5 millions de clients depuis son lancement et déploie aujourd'hui son offre dans 20 pays en Europe.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lG1xk51ulG3Jxp6bZ5qWaGpla5yWxmHFbJTHlWJoa8iXaGlpyW5jbZuSamlhnmxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100979-vu_cp_rachat-actions-2026-10-26-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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