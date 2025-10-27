VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse

27 octobre 2025. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 20/10/2025 FR0010766667 379 15,45 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 21/10/2025 FR0010766667 498 15,685442 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 23/10/2025 FR0010766667 9 15,65 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 24/10/2025 FR0010766667 2 15,5 ALXP

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

