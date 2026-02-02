VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse
2 février 2026. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|27/01/2026
|FR0010766667
|77
|16,829221
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|29/01/2026
|FR0010766667
|15
|16,65
|ALXP
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026, le 11 février 2026
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.
|ACTUS finance & communication
|Pierre Jacquemin-Guillaume
|Anne-Charlotte Dudicourt
|Relations Investisseurs
|Relations Presse
|vente-unique@actus.fr
|acdudicourt@actus.fr
|01 53 67 36 79
|06 24 03 26 52
