VENTE-UNIQUE.COM : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 26,3 MEUR (+9%)

5 février 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019).

Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 26,3 M€, en progression de +9% sur un an. Cette performance est remarquable dans la mesure où Vente-unique.com avait enregistré une croissance de +14% au 1er trimestre de l'exercice 2018-2019, supérieure à la tendance enregistrée sur l'ensemble de l'exercice (+11%).

Normes IFRS (en K€) 2018-2019[1] 2019-2020 Variation France 14 030 14 947 +7% Europe du Nord et de l'Est[2] 6 198 7 231 +17% Europe du Sud[3] 3 898 4 082 +5% Total 24 126 26 259 +9%

En France (14,9 M€), Vente-unique.com commence à tirer profit de la disponibilité accrue de ses produits, fruit de l'extension du site logistique d'Amblainville en fin d'exercice 2018-2019. La croissance ressort ainsi à +7%, soit plus du double de la progression enregistrée sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019 (+3%).

L'international progresse plus rapidement (+12%) et représente désormais 43% des ventes, soit 1 point de plus que lors de la même période de l'exercice précédent.

L'Europe du Nord et de l'Est (7,2 M€) a enregistré une progression de +17%, en ligne avec la performance moyenne du dernier exercice (+19%), grâce notamment à la montée en puissance de la version polonaise, dernière déclinaison du site Internet.

L'Europe du Sud (4,1 M€) a progressé de +5% au 1er trimestre 2019-2020 sur une base de comparaison très exigeante (hausse de +54% des facturations au 1er trimestre 2018-2019).

Confirmation des objectifs annuels

Dans ce contexte, Vente-unique.com confirme son objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2019-2020,

le 13 mai 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

[1] Le chiffre d'affaires 2018-2019 a été retraité de l'éco-participation en application de la norme IFRS 15 pour assurer une parfaite comparabilité avec les données 2019-2020. Le chiffre d'affaires publié le 14 février 2019 ressortait à 24 281 K€.

[2] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[3] Espagne + Italie + Portugal