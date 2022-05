VENTE-UNIQUE.COM : Chiffre d'affaires de 35,4 M EUR au 2ème trimestre 2021-2022, conforme aux anticipations

Décroissance sur 1 an liée à l'effet de base mais croissance forte par rapport aux niveaux d'avant crise sanitaire ;

11 mai 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022).

Vente-unique.com a enregistré un chiffre d'affaires de 35,4 M€ au 2 ème trimestre 2021-2022, en repli de -20,1% sur un an. Cette baisse, qui avait été largement anticipée, s'explique par le niveau d'activité très élevé atteint au 2 ème trimestre 2020-2021 (en croissance de +75,5%), période au cours de laquelle plusieurs pays européens étaient en confinement. Le chiffre d'affaires de ce 2 ème trimestre ressort en progression de +40,2% par rapport au 2 ème trimestre 2019-2020, dernière période ayant précédé le début de la crise sanitaire.

De la même façon, le chiffre d'affaires de la société ressort à 73,0 M€ au 1 er semestre 2021-2022, en baisse de -17,4% sur un an mais en croissance de +41,8% par rapport au 1 er semestre 2019-2020.

Des variations par région liées aux périodes de confinement

Normes IFRS (en K€)

Premiers semestres clos au 31 mars 2020 2021 2022 Variation

2021-2022 France 29 280 47 173 38 879 -17,6% Europe du Nord et de l'Est [1] 14 681 28 659 22 921 -20,0% Europe du Sud [2] 7 519 12 578 11 190 -11,0% Total 51 480 88 410 72 989 -17,4%

La variation du chiffre d'affaires réalisé au 1 er semestre 2021-2022 par rapport à la même période de 2020-2021 est directement liée à la durée des confinements qui avaient généré une surconsommation générale de biens et services en ligne avant un retour progressif aux tendances de fond.

Ainsi, la France (38,9 M€) s'inscrit dans la moyenne européenne et enregistre un repli de -17,6% sur un an mais une hausse de +32,8% par rapport au 1 er semestre 2019-2020.

L' Europe du Nord et de l'Est (22,9 M€) a été la région la plus lourdement impactée par les confinements l'année dernière et affiche un repli de -20,0% sur un an. Cette baisse s'explique également par l'impact du conflit en Ukraine sur le chiffre d'affaires réalisé en Pologne et en Allemagne au 2 ème trimestre 2021-2022, en raison d'un ralentissement de la demande dans les deux pays. En revanche, la région affiche une hausse de +56,1% sur 2 ans.

Enfin, l 'Europe du Sud (11,2 M€) a connu le repli le plus limité de toutes les régions, en affichant une baisse de -11,0% sur un an, grâce à un effet de base moins fort (seulement 14 jours de confinement en Italie). Sur 2 ans, la progression dans la région atteint +48,8%.

Bonne maîtrise de la marge dans un contexte inflationniste

Au cours du semestre, Vente-unique.com a dû faire face à un contexte particulièrement tendu. A la baisse de chiffre d'affaires évoquée ci-dessus s'est ajoutée une inflation des coûts (prix des produits, transport, taux de changes, etc.) qui a touché tout le secteur. Grâce à la diversification de son réseau de fournisseurs et à la constitution de stocks à fin septembre, Vente-unique.com a maintenu un haut niveau de disponibilité des produits. Dans le même temps, les relations de long terme avec les partenaires historiques, la maîtrise des coûts et la capacité à répercuter les surcoûts dans la politique commerciale ont permis à Vente-unique.com de stabiliser son niveau de marge commerciale sur 1 an.

Dans ce contexte, Vente-unique.com anticipe une marge opérationnelle semestrielle qui restera parmi les meilleures de son secteur.

Préparation d'un nouveau cycle de croissance grâce à la place de marché

Face à la dégradation du contexte géopolitique et économique mondial, Vente-unique.com reste prudent pour la seconde moitié de l'année. L'effet de base exigeant va s'estomper au cours du 3 ème trimestre 2021-2022 et pourrait permettre à la société de connaitre une amélioration progressive durant la seconde moitié de l'exercice.

Afin de poursuivre la maîtrise de ses coûts et de préserver ses ressources financières, Vente-unique.com a décidé de concentrer ses investissements à court terme sur le lancement de sa future place de marché innovante. La mise en place technique, avec Mirakl (leader mondial des solutions logicielles de marketplace), et logistique se déroule conformément aux plans et le démarrage devrait intervenir dans le courant de l'été 2022.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

