VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

6 janvier 2025. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 – ALVU FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :

33 178 titres

83 134,32 euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 25 670 titres 364 187,92 EUR 236 transactions VENTE 12 431 titres 173 011,90 EUR 170 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 939 titres

275 765,43 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2023-2024 le 14 janvier 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

Achats Vente ALVU FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 236 25 670 364 187,92 170 12 431 173 011,90 20240701 2 2 30,40 3 904 14 170,60 20240702 1 1 15,80 2 2 31,60 20240703 1 1 15,60 1 1 15,60 20240704 1 1 15,80 2 10 158,00 20240705 2 2 30,80 2 7 110,20 20240708 1 1 15,75 1 1 15,75 20240709 1 1 15,50 1 1 15,50 20240710 4 1 031 15 577,60 1 1 15,60 20240711 2 261 3 888,90 1 1 14,90 20240712 1 1 14,95 1 1 14,95 20240715 2 18 268,60 2 5 76,50 20240716 1 1 15,30 2 2 30,60 20240717 1 1 15,20 1 1 15,20 20240718 2 301 4 475,76 1 1 15,15 20240719 0 0 0,00 0 0 0,00 20240722 1 1 15,15 1 1 15,15 20240723 1 1 15,50 2 231 3 580,50 20240724 1 1 15,55 1 1 15,55 20240725 3 571 8 640,65 1 1 15,65 20240726 3 356 5 317,05 1 1 15,05 20240729 2 241 3 591,30 2 2 30,60 20240730 1 1 14,75 1 1 14,75 20240731 1 1 14,90 1 1 14,90 20240801 2 461 6 776,80 1 1 14,80 20240802 8 2 951 41 794,61 1 1 14,65 20240805 1 1 12,90 1 1 12,90 20240806 2 221 2 895,15 1 1 13,15 20240807 1 1 13,50 1 1 13,50 20240808 2 303 4 014,75 1 1 13,25 20240809 1 1 13,40 2 2 26,80 20240812 2 161 2 109,15 1 1 13,15 20240813 1 1 13,40 1 1 13,40 20240814 1 1 13,35 1 1 13,35 20240815 1 1 13,30 1 1 13,30 20240816 3 279 3 625,55 1 1 13,35 20240819 1 1 12,90 2 2 26,20 20240820 1 1 13,15 1 1 13,15 20240821 2 261 3 366,95 1 1 12,95 20240822 2 261 3 367,25 1 1 13,25 20240823 2 251 3 238,30 2 2 26,60 20240826 5 1 111 14 000,20 3 278 3 602,85 20240827 1 1 12,95 2 472 6 135,95 20240828 2 113 1 446,80 2 537 7 088,40 20240829 4 661 8 486,25 1 1 13,25 20240830 1 1 13,25 1 1 13,25 20240902 3 286 3 685,15 1 1 13,15 20240903 1 1 13,10 1 1 13,10 20240904 1 1 12,90 1 1 12,90 20240905 1 1 12,95 1 1 12,95 20240906 1 1 12,70 1 1 12,70 20240909 1 1 12,90 1 1 12,90 20240910 1 1 12,85 1 1 12,85 20240911 1 1 12,70 1 1 12,70 20240912 1 1 12,85 1 1 12,85 20240913 1 1 12,80 1 1 12,80 20240916 1 1 12,85 1 1 12,85 20240917 1 1 12,60 1 1 12,60 20240918 1 1 12,90 1 1 12,90 20240919 1 1 12,90 2 671 8 722,90 20240920 1 1 13,25 6 2 741 37 593,25 20240923 1 1 14,55 2 581 8 598,55 20240924 1 1 14,90 2 571 8 507,90 20240925 1 1 15,00 3 554 8 366,20 20240926 1 1 15,25 1 1 15,25 20240927 1 1 15,45 1 1 15,45 20240930 2 13 197,80 1 1 15,40 20241001 1 1 15,45 1 1 15,45 20241002 2 185 2 830,65 1 1 15,45 20241003 4 1 281 19 407,20 1 1 15,20 20241004 1 1 15,10 1 1 15,10 20241007 2 601 8 954,95 1 1 14,95 20241008 2 375 5 550,20 1 1 15,00 20241009 1 1 15,30 2 2 30,60 20241010 2 3 45,05 1 1 15,05 20241011 1 1 15,00 1 1 15,00 20241014 1 1 15,00 2 601 9 195,00 20241015 1 1 15,30 2 591 9 160,30 20241016 2 349 5 339,70 1 1 15,30 20241017 2 581 8 889,60 1 1 15,60 20241018 2 551 8 485,60 1 1 15,60 20241021 6 1 861 28 063,40 1 1 15,40 20241022 1 1 15,00 1 1 15,00 20241023 2 471 7 065,05 1 1 15,05 20241024 1 1 15,05 1 1 15,05 20241025 1 1 15,00 1 1 15,00 20241028 1 1 15,00 1 1 15,00 20241029 2 21 310,80 1 1 14,80 20241030 1 1 15,00 1 1 15,00 20241031 1 1 15,10 1 1 15,10 20241101 2 388 5 781,45 1 1 15,15 20241104 1 1 15,00 1 1 15,00 20241105 1 1 15,05 1 1 15,05 20241106 1 1 15,20 1 1 15,20 20241107 1 1 15,20 2 172 2 631,50 20241108 4 861 12 958,10 2 2 30,60 20241111 2 11 165,35 1 1 15,35 20241112 1 1 15,05 2 48 738,85 20241113 3 417 6 253,60 1 1 15,20 20241114 6 1 361 19 864,70 1 1 14,70 20241115 6 1 026 14 658,30 2 2 29,60 20241118 2 2 28,20 1 1 14,10 20241119 5 861 12 030,00 1 1 14,00 20241120 2 291 3 957,70 1 1 13,70 20241121 1 1 13,65 2 20 279,65 20241122 2 9 122,45 1 1 13,65 20241125 5 581 7 866,95 1 1 13,95 20241126 2 123 1 648,20 1 1 13,40 20241127 4 501 6 688,45 1 1 13,45 20241128 5 641 8 402,35 1 1 13,35 20241129 1 1 13,10 1 1 13,10 20241202 1 1 12,90 1 1 12,90 20241203 1 1 12,95 1 1 12,95 20241204 1 1 13,40 2 2 26,80 20241205 1 1 13,15 1 1 13,15 20241206 1 1 13,35 1 1 13,35 20241209 1 1 13,00 1 1 13,00 20241210 1 1 13,25 1 1 13,25 20241211 1 1 13,00 1 1 13,00 20241212 1 1 13,20 2 841 11 185,20 20241213 2 241 3 133,30 1 1 13,30 20241216 2 231 3 003,15 1 1 13,15 20241217 2 221 2 873,05 1 1 13,05 20241218 6 672 8 518,45 1 1 13,05 20241219 4 401 4 992,85 1 1 12,85 20241220 4 361 4 422,30 1 1 12,30 20241223 1 1 12,20 2 390 4 835,80 20241224 1 1 12,35 1 1 12,35 20241225 0 0 0,00 0 0 0,00 20241226 0 0 0,00 0 0 0,00 20241227 1 1 12,30 3 1 237 15 701,70 20241230 1 1 12,50 1 1 12,50 20241231 1 1 12,70 3 852 10 914,80