VENTE-UNIQUE.COM : Après la Belgique, et la Suisse, Habitat de retour en Espagne // Le design iconique poursuit son déploiement en Europe

Communiqué de presse

Paris, le 20 novembre 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce le retour de la marque iconique Habitat en Espagne.

Un retour attendu et plébiscité

Après la Belgique et la Suisse en septembre, Habitat a ouvert son site e-commerce en Espagne le 19 novembre 2025. Un retour également attendu sur un territoire où la marque iconique du design a marqué les esprits depuis des décennies.

Depuis la réouverture de son site marchand en France en juin 2024, opérée par le groupe Vente-unique.com, la marque a su reconquérir son public français avec une offre repensée et un site marchand modernisé. Très vite, l'enthousiasme a dépassé les frontières. En Belgique et en Suisse, des milliers d'internautes se sont spontanément inscrits à l'alerte de lancement avant même l'ouverture des sites locaux, un engouement partagé également en Espagne où les consommateurs ont exprimé la même impatience.

Retrouver les fans et séduire de nouveaux marchés

Ce nouveau lancement vise d'abord à renouer avec les passionnés historiques de la marque Habitat, attachés à ses pièces iconiques et à son univers créatif singulier. Dès aujourd'hui, les clients espagnols ont accès à plus de 1 100 références sur le site https://www.habitat-design.com/es-es/ , comme sur le site belge ( https://www.habitat-design.com/fr-be/ ) et le site suisse ( https://www.habitat-design.com/fr-ch/ ).

On y retrouve les créations iconiques qui ont fait l'histoire de la marque, comme la lampe Ribbon, les tables gigognes Kilo ou la collection de canapés personnalisables Posada, mais aussi les nouvelles collections qui expriment le nouvel élan contemporain d'Habitat, avec la collection Austin, déjà best-seller en France, ou la récente collaboration Hélèna Pille x Habitat, qui réinvente le bois dans une collection design épurée et actuelle.

Mais la démarche va au-delà des passionnés fidèles. Après avoir reconquis une clientèle française depuis la relance du site en 2024, Habitat entend désormais élargir son public à l'échelle européenne. Tout comme en Belgique et en Suisse, la marque souhaite séduire une nouvelle génération de consommateurs espagnols sensibles à un design durable, esthétique et accessible, fidèle à la promesse fondatrice de Sir Terence Conran : “L'utile peut être beau, et le beau accessible.”

Une expérience locale pensée dans le détail

Que ce soit en Belgique, en Suisse ou Espagne, Habitat n'a pas seulement réactivé un site inactif depuis près de 2 ans. En effet, la marque a travaillé chaque détail pour offrir une expérience simple, rassurante et locale. Les moyens de paiement les plus utilisés dans chaque pays, tels que Bancontact en Belgique et Twint en Suisse, sont déjà disponibles, et d'autres solutions viendront enrichir l'offre dans les prochaines semaines. Les services de livraison ont été adaptés avec des transporteurs sélectionnés localement afin d'assurer rapidité et proximité. Pour l'Espagne, une option de retrait en agence vient s'ajouter aux modes de livraison habituels, en plus de la livraison dans la pièce de son choix ou au pied du camion.

Cette relance s'appuie sur l'expertise logistique et digitale du groupe Vente-unique.com. Fort de sa présence dans 11 pays européens, le groupe maîtrise déjà les spécificités locales en matière de livraison, de paiement et de parcours d'achat. Cette expérience a permis de relancer le site en Belgique, en Suisse et désormais en Espagne, dans des délais courts, avec un niveau d'exigence élevé, en mobilisant conjointement les équipes techniques, logistiques et marketing.

« Nous voulons que chaque client européen retrouve Habitat à sa manière : explorer nos créations iconiques, découvrir de nouvelles pièces inspirantes et profiter d'une expérience digitale simple et agréable, pensée pour eux. Chaque détail du parcours en ligne, du choix des produits aux services de livraison, a été conçu pour leur faciliter la vie et leur offrir le meilleur du design accessible », déclare Sacha Vigna, CEO de la marque Habitat.

Un tremplin vers une expansion européenne

La Belgique et la Suisse ont constitué une première étape naturelle, en raison de leur proximité culturelle et linguistique avec la France. L'Espagne marque une nouvelle avancée stratégique, un marché clé à fort potentiel où Habitat poursuit son expansion. La marque prépare déjà l'ouverture de nouveaux sites dans d'autres pays européens, avec l'ambition d'adapter progressivement ses plateformes aux usages locaux.

Au-delà, l'ambition est claire : inscrire Habitat dans une dynamique d'expansion européenne, en priorisant les plus grands marchés tels que l'Espagne, avant une prochaine ouverture à l'Allemagne. L'élargissement se poursuivra ensuite à d'autres territoires et à travers une présence renforcée sur les marketplaces locales.

Habitat retrouve ainsi le chemin de l'international avec une conviction forte : prolonger l'histoire d'une marque iconique en conjuguant héritage et modernité. Plus qu'une ouverture, ce lancement incarne un mouvement : celui d'un design accessible, désirable et intemporel, désormais à portée de clics pour les clients espagnols, belges et suisses.

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024-2025, le 13 janvier 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52