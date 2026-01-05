La neige provoque la pagaille sur les routes d'Île-de-France, plus de 1.000 km de bouchons

Circulation petrurbée par les chutes de neige à Paris le 5 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Pagaille sur les routes et dans les transports en région parisienne: des chutes de neige ont provoqué une paralysie record avec plus de 1.000 km de bouchons cumulés lundi en Île-de-France en début de soirée, tout en perturbant fortement les trafics aérien et ferroviaire.

Le cumul des encombrements dans la région capitale a atteint un pic inédit vers 18H00, avant de redescendre à un peu plus de 800 km vers 19H00, selon le site d'information routière Sytadin.

Ces perturbations qualifiées d'exceptionnelles interviennent alors que la RATP a dû interrompre totalement l'exploitation de ses bus dans Paris intra-muros vers 16H00 et que les aéroports parisiens réduisaient la voilure.

"Ici on est pas dans un pays du tiers monde ! Le Canada a des températures de -40°C et ils s'en sortent parce qu'ils prennent les devants, ils s'équipent contrairement à nous", s'agace Stéphanie Anoh, 51 ans, rencontrée à la gare Saint-Lazare. Secrétaire dans un hôpital parisien, elle tente de regagner son domicile d'Herblay (Val-d'Oise) mais son train de retour a du retard.

"J'ai dû changer d'itinéraire au vu de la situation climatique", témoigne également Marie Encana, travailleuse sociale de 40 ans habitant en région parisienne.

Face aux prévisions, la préfecture de police avait pourtant activé le niveau 3 du plan "Neige et Verglas" et conseillé dès la mi-journée aux automobilistes d'anticiper leur retour.

Malgré ces appels, la courbe des embouteillages a grimpé en flèche à l'heure de la sortie des bureaux, jusqu'à atteindre environ 1.020 km de bouchons.

Dans la capitale, l'ensemble des lignes de métro et de RER fonctionnaient normalement lundi en fin d'après-midi, mais le trafic des tramways T5 et T6 était "partiellement interrompu", a précisé la RATP.

En Île-de-France, la vitesse a été limitée à 80 km/h sur les grands axes et Vinci Autoroutes a appliqué cette restriction sur son réseau, tandis que la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes est interdite sur les principales routes.

- Vols annulés et TGV ralentis -

Les conséquences sont également lourdes dans le ciel.

Les compagnies aériennes ont dû réduire de 15% leur programme de vols à Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot.

Ces mesures, nécessaires pour le dégivrage des avions et le déneigement des pistes, entraînent des retards moyens de 50 minutes à Roissy et 37 minutes à Orly.

S'agissant du transport ferroviaire, la vitesse de certains TGV est réduite à 200 km/h (au lieu de 300 km/h) depuis cet après-midi, mesure obligatoire, a indiqué la SNCF à l’AFP.

Le front neigeux, qui a d'abord frappé l'ouest du pays, s'étend désormais du Poitou-Charentes aux Ardennes. Au total, Météo-France a maintenu 26 départements en vigilance orange neige-verglas jusqu'à mardi matin.

Les cumuls relevés à 16H00 allaient de 2 à 7 cm en Normandie, avec des pointes locales à 10 voire 15 cm sur les hauteurs, et déjà "quelques centimètres" en région parisienne. Dans les Hauts-de-France, la préfecture a pris un arrêté réduisant la vitesse maximale autorisée de 20 km/h sur les autoroutes et routes nationales des cinq départements de la région.

- Poids lourds en travers -

En Normandie, l'autoroute A28 a connu de "grosses difficultés" dans le sens Abbeville-Rouen en début d'après-midi, bloquée par des poids lourds en travers des voies, selon la préfecture de Seine-Maritime. Des dépanneurs ont été mobilisés pour dégager les véhicules obstruant la circulation.

Quelques dizaines de poids lourds sont toutefois toujours à l'arrêt sur une voie de l'A28 et de l'A29, juste après la gare de péage de Cottévrard, dans le sens Abbeville-Rouen. Les chauffeurs maintenus sur les aires de stockage pourront eux se ravitailler auprès des commerces présents sur ces sites.

Dans la Manche, l'A84 et la rocade de Coutances ont également subi de fortes perturbations, contraignant des automobilistes à stationner sur le bas-côté. Face aux risques, les transports scolaires ont été suspendus pour la journée de mardi dans l'ensemble de la Normandie, en Bretagne et dans les Yvelines.

Dans ce département francilien, la préfecture avait invité les parents à récupérer leurs enfants dès 15H00 lundi. Les autorités se préparent désormais à une nuit difficile.

"Les gelées seront encore marquées, ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin" en raison du regel des chaussées, prévient Météo-France.

Le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, a confirmé l'ouverture de 1.250 places d'hébergement supplémentaires à Paris dans le cadre du plan grand froid.

"Il faut qu'on poursuive cet effort parce qu'il va faire froid pendant trois jours", a-t-il insisté.