 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un homme décédé dans un incendie aux urgences d'Hyères dans le Var
information fournie par AFP 05/01/2026 à 11:09

L'entrée des urgences de l'hôpital d'Hyères, le 5 janvier 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

L'entrée des urgences de l'hôpital d'Hyères, le 5 janvier 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Un septuagénaire est décédé lundi matin dans un incendie alors qu'il était pris en charge par les urgences de l'hôpital d'Hyères, à côté de Toulon, et une enquête judiciaire est en cours, a-t-on appris de sources concordantes.

"L'incendie s'est déclenché peu après 4 heures dans une des chambres du service des urgences de l'hôpital public de Hyères. Le feu a été circonscrit à une seule chambre. Les personnels soignants sont rapidement intervenus pour y mettre fin, mais malheureusement, il a provoqué le décès d'un patient qui avait été admis le 2 janvier", a déclaré le préfet du Var, Simon Babre, à la presse devant l'établissement.

Selon le procureur de Toulon, Raphaël Balland, la victime est née en 1949. Le magistrat a indiqué avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, notamment pour déterminer l'origine de l'incendie.

Selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP, l'origine du sinistre est "vraisemblablement liée à une fuite d'oxygène".

Selon un bilan des pompiers, le sinistre a provoqué l'évacuation de 32 personnes "horizontalement", dont 19 patients vers la maternité de l'hôpital. La direction de l'hôpital parle, elle, de 22 patients présents aux urgences au moment des faits.

"Quatre personnels soignants et deux personnels extérieurs qui ont inhalé des fumées, qui étaient notamment les premiers intervenants sur le sinistre, sont pris en charge pour observation. Leur situation n'inspire pas d'inquiétude particulière à ce stade", précise de son côté le préfet.

Au total, une soixantaine de pompiers se sont mobilisés sur cette intervention.

Les urgences du Centre hospitalier sont en conséquence fermées et ne pourront rouvrir qu'"après le passage d'une commission de sécurité" et "un avis favorable", déclare à l'AFPTV Yann Le Bras, directeur général du Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-mer.

Outre l'origine de l'incendie, l'enquête devrait examiner pourquoi le patient était toujours aux urgences depuis le 2 janvier et dans quelles conditions d'hospitalisation exactes.

Car si les autorités, préfet et directeur de l'établissement, parlent de "chambre d'hospitalisation", selon la direction "au sein de l'Unité d'hébergement d'urgence, un secteur des urgences qui prend en charge des patients qui nécessitent une surveillance rapprochée", les pompiers ont initialement évoqué un incendie dans un "box".

L'entrée principale de l'hôpital d'Hyères, le 5 janvier 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

L'entrée principale de l'hôpital d'Hyères, le 5 janvier 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Un incendie début juin dans ce même service des urgences avait détruit notamment trois boxes de soin et une poignée de personnes avaient été intoxiquées.

"Suite à ce sinistre, il y a eu le passage de plusieurs commissions de sécurité pour s'assurer de la reprise de fonctionnement des urgences. Également, nous avons fait un retour d'expérience", assure le directeur.

Les autres secteurs de l'hôpital, "les consultations, le bloc opératoire, la maternité, le SMUR et tous les services d'hospitalisation du centre hospitalier d'Hyères fonctionnent normalement", a souligné l'établissement dans un communiqué.

Pour les urgences, la population est pour l'instant invitée à se tourner vers son médecin traitant, à appeler le 15 ou à se présenter dans un autre service d'urgence et notamment celui de l'hôpital Sainte Musse à Toulon.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire de biologie médicale. (Crédits: Adobe Stock)
    Eurofins bondit, dopé par une note optimiste d'Exane
    information fournie par Zonebourse 05.01.2026 11:34 

    Le titre Eurofins Scientific bondit ce lundi à la Bourse de Paris, où le spécialiste de la bio-analyse signe de loin la plus forte hausse du CAC 40 alors qu'Exane BNP Paribas a doublement relevé son opinion sur la valeur, passant directement de "sous-performance" ... Lire la suite

  • X-FAB : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    X-FAB : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 11:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 05.01.2026 11:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le magazine Télé 7 Jours et ses déclinaisons Télé 7 Jours Jeux et Télé 7 Jeux ont été rachetés par le groupe allemand Bauer Media à CMI France ( AFP / JOEL SAGET )
    Télé 7 Jours racheté par le groupe allemand Bauer Media Group
    information fournie par AFP 05.01.2026 11:09 

    Le magazine Télé 7 Jours et ses déclinaisons Télé 7 Jours Jeux et Télé 7 Jeux ont été rachetés par le groupe allemand Bauer Media à CMI France, détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé l'acquéreur lundi. Des négociations exclusives avaient ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank