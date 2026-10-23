Vente-unique annonce un nouvel exercice record

Le groupe a annoncé une nouvelle accélération de sa croissance au quatrième trimestre de son exercice 2025-2026, clos fin septembre, confirmant la bonne dynamique observée tout au long de l'année.

Le spécialiste européen de la vente en ligne de mobilier et d'équipements pour la maison indique avoir bénéficié de la forte progression de ses relais de croissance, lui permettant d'atteindre de nouveaux records d'activité, tant en volume d'affaires qu'en chiffre d'affaires consolidé, à des niveaux supérieurs aux attentes des analystes.

Cette accélération, particulièrement marquée entre juillet et septembre, confirme la solidité de la trajectoire de croissance du groupe, qui poursuit son développement sur le marché européen de l'ameublement et de la décoration.

Vente-unique dévoilera le détail de ses performances annuelles le 12 novembre prochain, avant de réunir investisseurs et analystes financiers le 18 novembre à l'occasion d'un Investor Day.

Cette journée permettra à l'équipe dirigeante de présenter les grandes orientations stratégiques du groupe et ses perspectives de développement en Europe, en s'appuyant notamment sur ses expertises en matière d'approvisionnement, de logistique, de marketing et de technologies.

Vente-unique entend ainsi poursuivre sa transformation en une plateforme européenne de référence dans l'univers de la maison, en capitalisant sur la complémentarité de ses activités et sur ses différents relais de croissance.