Vente d'Air Lease à Sumitomo et à un groupe soutenu par Apollo pour 7,4 milliards de dollars

La société de location d'avions Air Lease AL.N a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'être acquise par une nouvelle société de portefeuille soutenue par Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital et des fonds d'investissement gérés par Apollo et Brookfield pour un montant d'environ 7,4 milliards de dollars en espèces.

Les actionnaires d'Air Lease recevront 65 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de classe A qu'ils détiennent. Les actions de la société étaient en hausse d'environ 4,5 % avant la mise sur le marché.

L'opération, qui valorise le loueur d'avions à environ 28,2 milliards de dollars, dette comprise, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.