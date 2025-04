Vent de panique en Europe après la réplique chinoise sur les droits de douane

En France, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé au micro de RMC un effort supplémentaire de réduction de la dépense, à hauteur de 5 milliards d'euros, pour "tenir la ligne" et "tenir le chemin du désendettement", dont une partie pourrait être réallouée au secteur de la défense." Ces 5 milliards d'euros que nous allons soit annuler, soit repousser, soit réorienter, c'est notre réponse à un monde instable. C'est la manière de faire face quoi qu'il arrive à ce monde instable", a-t-elle déclaré.

