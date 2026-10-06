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Vent de croissance pour Nordex : contrat pour 35 éoliennes en Europe
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 09:39

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À la fin du mois de septembre, le groupe allemand Nordex a reçu plusieurs commandes pour livrer et installer 35 éoliennes dans plusieurs pays d'Europe. Ensemble, ces éoliennes fourniront une puissance totale d'environ 228 MW. Les contrats prévoient aussi l'entretien des éoliennes pendant une durée pouvant aller jusqu'à 25 ans. Le nom des clients et des projets n'a pas été rendu public.

Les modèles d'éoliennes (N175/6.X, N163/6.X et N149/4.X) s'adaptent parfaitement aux conditions de vent de chaque région, en combinant une forte production d'énergie et une grande souplesse de fonctionnement.

De plus, certaines éoliennes seront livrées dans une version adaptée aux climats froids et équipées du système anti-givre avancé de Nordex (AIS). Ce système permet aux éoliennes de continuer à tourner même en cas de givre et réduit jusqu'à 80% les pertes de production associées.

Il permet ainsi de produire plus d'électricité en hiver et de maintenir de bons revenus en produisant aux moments où la demande et les prix de l'électricité sont particulièrement élevés.

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NORDEX SE O.N.
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