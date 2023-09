Vent d'automne pour les actions

À la Bourse de Paris, le secteur du luxe souffre à la fois à la hausse des taux et des interrogations sur la croissance chinoise. Et même si les intitiatives de Kering pour relance Gucci sont bien perçues, le titre à perdu 12% en un mois. (© Monica Ly)

Entre la remontée des taux et les inquiétudes sur la croissance, les indices boursiers sont sous pression. Nous recommandons globalement la prudence sur les sociétés cotées.

L'automne est bien là sur les marchés financiers. Le CAC 40 vient de lâcher 2% en une semaine, se rapprochant du seuil des 7100 points, soit un recul de 6,2% par rapport à son plus-haut annuel de 7581,26 points, le 24 avril dernier. Mais il gagne encore 10,4% depuis le début de l'année.

Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq ont lâché respectivement 2,9% et 3,6% du 18 au 22 septembre. Ce coup de froid est directement venu de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'institution présidée par Jerome Powell a certes maintenu ses taux dans la fourchette de 5,25%-5,5%, comme les marchés l'anticipaient, mais elle a clairement laissé entendre que sa politique de resserrement monétaire n'était peut-être pas terminée.

«La mission de la Fed ne sera pas accomplie tant que l'inflation ne sera pas revenue vers 2%. Avec cet objectif clairement répété et dans un contexte où le prix du pétrole repart à la hausse, Jerome Powell a laissé entendre qu'une hausse des taux restait toujours possible d'ici la fin de l'année», commente Aurélien Buffault, directeur des gestions obligataires chez Delubac AM. Par ailleurs, les nouvelles projections des membres de la Fed prévoient deux fois moins de baisses de taux en 2024 : 50 points de base au total, contre une estimation de 100 points en juin dernier.

Des PMI déprimés

Face à ces nouvelles, les marchés obligataires ont connu logiquement un surcroît de tension. Le taux