Vensys Group, Parker Hannifin et Forsee Power signent un partenariat pour le rétrofit de véhicules off-highway

Paris, le 29 juin 2023 – 18h00 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, Vensys Group, spécialiste des solutions électrohydrauliques pour l'agriculture et la construction et Parker Hannifin, leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle, annoncent avoir signé un partenariat pour convertir des véhicules off-highway thermiques (engins de chantiers) en véhicules électriques et ainsi éliminer les émissions, le bruit et les vibrations liés à la motorisation de ces engins.



