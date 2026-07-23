Venise mise sur le cinéma d'auteur et les stars de premier plan alors qu'Hollywood prend du recul

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* Venise se détourne d'Hollywood pour se tourner vers le cinéma indépendant

* Clooney et les frères Gallagher continuent d’apporter leur rayonnement à Venise

* Un nombre record de 4 500 candidatures malgré une présence réduite des grands studios

* Une seule réalisatrice parmi les 20 films en compétition

par Crispian Balmer

Hollywood prend un peu de recul lors du Festival du film de Venise de cette année, les organisateurs ayant dévoilé jeudi une sélection plus tournée vers le cinéma indépendant, qui privilégie le cinéma d’auteur par rapport aux programmations dominées par les grands studios des dernières éditions. Mais même si les grands producteurs américains ont décidé de bouder la ville de la lagune, comme ils l’avaient fait au Festival de Cannes en mai, Venise semble bien partie pour conserver sa place parmi les principales vitrines de célébrités du secteur.

Une pléiade de stars de premier plan, parmi lesquelles George Clooney, Robert Pattinson, John Malkovich, Penélope Cruz et Rooney Mara, devrait fouler le tapis rouge de Venise, tandis que Liam et Noel Gallagher apporteront une touche de rock’n’roll au plus ancien festival de cinéma du monde pour présenter un documentaire sur leur groupe Oasis. Le programme 2026 comprend les nouveaux films d’une pléiade de réalisateurs de renom, parmi lesquels Martin McDonagh, Florian Zeller, Danny Boyle, Werner Herzog et Hirokazu Kore-eda, qui seront en lice pour le Lion d’or lors de l’événement se déroulant du 2 au 12 septembre.

UN NOMBRE RECORD DE CANDIDATURES MÊME SI LES GRANDS STUDIOS RESTENT À L'ÉCART

Le directeur du festival, Alberto Barbera, n’a pas évoqué la présence quasi imperceptible d’Hollywood cette année, mais a indiqué que son équipe avait passé au crible un nombre record de 4 500 candidatures, ce qui démontre que le cinéma reste une force culturelle durable à travers le monde.

"Je ne pense pas qu’il existe une autre forme artistique et expressive capable de remplir une fonction esthétique, culturelle et sociale aussi puissante et captivante que le cinéma", a-t-il déclaré.

Les grands studios américains et les plateformes de streaming telles que Netflix affluaient auparavant vers les principaux festivals européens, mais la réduction des budgets et le ralentissement des productions ont tempéré leur enthousiasme. Selon des initiés, ils se méfient également des critiques cinglantes qui ont fait échouer la suite de "Joker" à Venise en 2024.

Le cinéaste irlandais McDonagh ne semble pas partager ces craintes.

Ses deux derniers films, dont le succès "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ont été présentés en avant-première au festival, et il revient cette année avec son dernier film, "Wild Horse Nine", une comédie noire mettant en vedette Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits et Parker Posey.

Parmi les autres titres prestigieux, citons "Ink", le film d’ouverture du festival réalisé par le Britannique Boyle, dans lequel Guy Pearce incarne le magnat des médias Rupert Murdoch, ainsi que le thriller de Zeller, "Bunker", qui réunit le couple Penelope Cruz et Javier Bardem.

UNE SEULE RÉALISATRICE DANS LA SÉLECTION PRINCIPALE

Devraient également attirer l’attention: "Bucking Fastard" de Herzog, avec les sœurs Rooney Mara et Kate Mara; le troisième film de Casey Affleck en tant que réalisateur; le thriller gothique "Company"; et "Primetime" de Lance Oppenheim, dans lequel Pattinson incarne un journaliste entraîné dans le milieu criminel.

Seul un des 20 films en compétition est réalisé par une femme, May El-Toukhy, qui présentera en avant-première son drame danois "Woman Unknown".

En dehors de la compétition principale, Venise ajoutera une touche de nostalgie rock avec la première mondiale de "Don't Look Back in Anger", un documentaire sur la relation souvent tumultueuse des frères Gallagher et leur tournée de retrouvailles à guichets fermés prévue en 2025.

L’acteur Russell Crowe présentera également son documentaire musical "What Love Builds", tandis qu’Alex Gibney dévoilera un film de près de quatre heures consacré à l’entrepreneur américain Elon Musk.

Un autre documentaire, "Be Brave" de l’Italien Francesco Carrozzini, raconte l’histoire de Renzo Rosso, fondateur du groupe de mode Diesel, et a été réalisé presque entièrement à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le jury de la compétition principale sera présidé par Maggie Gyllenhaal, qui présentera également son dernier court-métrage "Flash Impact", consacré au mythe de Marilyn Monroe. Ce film met en scène Ellen Burstyn, qui recevra un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière, tout comme l’acteur et producteur George Clooney.