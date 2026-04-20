Venezuela-Maria Corina Machado prévoit de rentrer au pays avant la fin de l'année, appelle à la tenue rapide d'élections

par Rachel Armstrong, Corina Pons et Aislinn Laing

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, prévoit de rentrer dans son pays d'origine avant la fin de l'année 2026, a-t-elle déclaré à Reuters.

Dans une interview, la lauréate du prix Nobel de la paix a déclaré se voir "absolument" de retour au Venezuela prochainement et a exhorté les États-Unis à accélérer la mise en place d'élections dans le pays.

Elle a averti que plus la tenue d'élections tarderait, plus le risque de troubles civils serait grand.

"Nous pensons que pour gérer l'anxiété, les attentes et l'urgence du peuple vénézuélien de manière ordonnée et civique, il est très important de commencer à prendre des mesures en vue de ce dont tout le pays a besoin et ce qu'il exige, à savoir des élections libres et équitables".

Le Venezuela est actuellement dirigé, à titre intérimaire, par Delcy Rodriguez, l'ancienne vice-présidente du président déchu Nicolas Maduro, capturé par les États-Unis en janvier.

Cet évènement avait suscité chez l'opposition vénézuélienne un espoir que Maria Corina Machado puisse jouer un rôle central dans la gestion du pays. Mais le président américain Donald Trump a estimé que la lauréate du prix Nobel de la paix ne disposait pas du soutien nécessaire pour diriger le pays à court terme.

Cette dernière, qui a quitté le Venezuela en décembre après avoir vécu dans la clandestinité, n'avait pas été autorisée à se présenter aux élections contestées de 2024.

(Rédigé par Rachel Armstrong, Corina Pons et Aislinn Laing ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)