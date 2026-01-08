Venezuela-La supervision des Etats-Unis pourrait durer des années, dit Trump au NYT

(Actualisé avec déclarations de Trump)

La supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années, a déclaré Donald Trump lors d'une interview au New York Times publiée jeudi, cinq jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une attaque de l'armée américaine et l'annonce par Washington d'une prise de contrôle à distance du pays.

Selon le président américain, "seul le temps nous dira" quelle sera la durée de l'implication des Etats-Unis. Interrogé par le New York Times sur une durée de trois mois, six mois, un an ou plus, Donald Trump a répondu : "Je dirais beaucoup plus longtemps."

"Nous allons (...) reconstruire [le Venezuela] de manière très rentable", a-t-il également déclaré. "Nous allons utiliser le pétrole et nous allons prendre le pétrole. Nous allons faire baisser les prix du pétrole et nous allons donner de l'argent au Venezuela, qui en a désespérément besoin."

Les Etats-Unis "s'entendent très bien" avec le gouvernement de la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez, a ajouté Donald Trump, selon le New York Times.

Mardi, le président américain a annoncé

un accord

visant à raffiner et à vendre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien jusqu'à présent bloqués en raison du blocus américain, nouveau signe d'une coordination entre Washington et Caracas depuis la capture de Nicolas Maduro survenue le week-end dernier.

"Ils nous donnent tout ce que nous estimons nécessaire", a déclaré Donald Trump, en référence au gouvernement vénézuélien.

Le président américain et ses conseillers préparent par ailleurs une initiative visant à occuper une position dominante dans l'industrie pétrolière du Venezuela dans les prochaines années, a rapporté mercredi le Wall Street Journal (WSJ).

L'un des projets à l'étude prévoit notamment que les Etats-Unis exercent un certain contrôle sur la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, notamment en acquérant et en commercialisant la majeure partie de la production pétrolière de l'entreprise, selon le WSJ qui cite des personnes au fait de la question.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche.

Les Etats-Unis cherchent à prendre le contrôle de PDVSA par le biais d'un accord qui leur permettrait d'acheter et éventuellement de distribuer le pétrole de l'entreprise, y compris par le biais de coentreprises passées et actuelles avec des grandes compagnies pétrolières comme Chevron CVX.N , précise le WSJ.

