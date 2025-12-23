Venezuela-Il serait "judicieux" pour Maduro de quitter le pouvoir, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il serait "judicieux" pour le président vénézuélien Nicolas Maduro de quitter le pouvoir, ajoutant que les Etats-Unis allaient vraisemblablement conserver ou vendre le pétrole saisi récemment au large du Venezuela.

Donald Trump, qui ne fait pas mystère de son hostilité à l'encontre de Nicolas Maduro, a ordonné cette année le déploiement de milliers de soldats et de près d'une dizaine de bâtiments de guerre américains dans les Caraïbes.

Il a annoncé ce mois-ci que les Etats-Unis frapperaient sous peu le Venezuela, tandis que l'armée américaine a multiplié les frappes meurtrières au large du pays contre des navires accusés de transporter de la drogue, tuant au moins 100 personnes, en dépit des réserves juridiques soulevées par des élus américains et des objections formulées par le gouvernement vénézuélien.

Accentuant les pressions contre Caracas, le président américain a également ordonné la semaine dernière le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela. Les garde-côtes américains ont entrepris dimanche de saisir dans ce cadre un deuxième pétrolier au large du pays.

Donald Trump avait par ailleurs confirmé en octobre avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela, refusant alors de dire si l'agence du renseignement avait reçu l'autorisation d'assassiner Nicolas Maduro.

A la question de savoir si ces pressions étaient destinées à chasser Nicolas Maduro du pouvoir, le chef de la Maison blanche a répondu lundi aux journalistes qu'il appartenait au dirigeant vénézuélien de "décider de ce qu'il veut faire".

"Il serait judicieux pour lui (de quitter le pouvoir)", a ajouté Donald Trump. "S'il veut réagir, jouer au dur, ce sera la dernière fois qu'il sera en mesure de le faire".

S'agissant du pétrole saisi au large du Venezuela, le président a déclaré aux journalistes: "Peut-être que nous le vendrons, peut-être que nous le garderons".

(Reportage de Steve Holland; version française Jean Terzian)