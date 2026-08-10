Vendredi, les investisseurs particuliers ont vendu pour la première fois des actions SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Depuis le 16 juillet, l'action SpaceX clôture en dessous de son prix d'introduction en bourse de 135 dollars

* Les investisseurs particuliers ont vendu, en termes nets, pour 4,5 millions de dollars d'actions SpaceX le 7 août

* SpaceX fait le buzz sur les forums de traders particuliers tels que r/WallStreetBets

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés, avec l'ajout des commentaires des analystes) par Shashwat Chauhan

Les investisseurs particuliers, qui ont passé des semaines à défendre SpaceX lors de sa course à la hausse après son introduction en bourse, sont devenus des vendeurs nets vendredi, ce qui constitue la première occurrence de ce type depuis les débuts fulgurants de la société en juin.

Les petits investisseurs ont vendu pour 4,5 millions de dollars nets d’actions de la société de fusées d’Elon Musk,

SPCX.O , le 7 août, ce qui constitue le premier solde négatif depuis l’entrée en bourse de la société le 12 juin, selon les données de Vanda Research.

“Le passage d’un achat net persistant à la vente est rarement dû à un seul catalyseur; il s’agit généralement d’une combinaison de prises de bénéfices, de lassitude vis-à-vis des positions et d’une réévaluation du rapport risque/rendement par les investisseurs”, a déclaré Sam North, analyste de marché chez eToro.

“La journée de vendredi est particulièrement intéressante, car les investisseurs particuliers sont devenus des vendeurs nets alors que l’action rebondissait fortement et se négociait à nouveau aux alentours de son cours d’introduction en bourse. Cela ressemble davantage à des investisseurs profitant de la vigueur du titre pour réaliser des prises de bénéfices qu’à des ventes de panique.”

À titre de comparaison, le volume d’achats nets le plus élevé en une seule journée dans l’histoire boursière de SpaceX a atteint 144,6 millions de dollars le 16 juin, ce qui suggère que les sorties de capitaux restent modestes par rapport aux normes propres à ce titre.

Cela intervient quelques jours seulement après que des investisseurs particuliers ont “acheté sur la baisse” alors que le titre s’effondrait de 13,6 % le 5 août, date à laquelle les achats nets des particuliers ont atteint leur quatrième plus haut niveau depuis l’entrée en bourse de la société en juin.

Le titre avait chuté alors que les investisseurs réagissaient au tout premier rapport trimestriel de SpaceX en tant que société cotée, dans lequel celle-ci vantait des rendements sur investissement plus rapides grâce à ses dépenses en IA, mais des inquiétudes subsistaient quant à la durée pendant laquelle son activité Starlink, rentable, pourrait financer ces investissements coûteux dans l’IA.

Ce revirement de sentiment s’inscrit dans le cadre d’un recul plus général du cours de l’action SpaceX. Le titre avait bondi de 67 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 135 dollars en juin, avant de perdre tous ses gains et de chuter de plus de 22 % en dessous de son cours d’introduction en août.

En début de séance , l’action affichait une hausse de 1,4 % à 134,95 dollars, après avoir bondi de près de 23 % la semaine dernière.

Malgré ce rebond récent, le titre a clôturé chaque jour en dessous de son prix d’introduction depuis le 16 juillet.

Les petits investisseurs ont joué un rôle crucial dans l’histoire de la société sur les marchés boursiers, puisque au moins 30 % des actions mises à disposition lors de l’introduction en bourse avaient été réservées aux investisseurs particuliers.

Jai Malhi, stratège senior en actions chez Vanda, estime que les investisseurs particuliers ont payé en moyenne 147 dollars pour les actions SpaceX depuis l’introduction en bourse; ainsi, “ces ventes pourraient s’expliquer par une volonté de limiter les pertes à un moment opportun”.

Au cours de la semaine dernière, SpaceX a été le deuxième titre le plus mentionné sur le forum Reddit r/WallStreetBets, selon l’agrégateur de sentiments SwaggyStocks.

Les conditions de liquidité ont également évolué, le nombre d’actions SpaceX disponibles à la transaction publique ayant plus que doublé à la suite de l’expiration, la semaine dernière, de la première d’une série de restrictions de blocage.