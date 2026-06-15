Vendredi à Wall Street : séance faste entre IPO de SpaceX et espoirs sur Ormuz

Avant l'annonce cette nuit d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, les indices actions américains avaient terminé la semaine dernière par une séance faste, marquée avant tout par l'introduction en Bourse (IPO) historique de SpaceX. Lors de la séance de vendredi, le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,70% vers 51 202, le S&P 500 s'est adjugé 0,50% vers 7 431 et le Nasdaq-100 a pris 0,64% vers 29 636.

Compte tenu de l'IPO de SpaceX ( 19,2% à 161 USD), les scores de clôture de Wall Street sont anecdotiques, de l'ordre de 0,5%, histoire de valider une dixième semaine de hausse sur une série de 11 ( 0,65% pour le "S&P", 0,6% pour le Nasdaq Composite). La confiance est remontée à un tel niveau que le "VIX" a replongé de 9% vers 17,7 et termine la semaine en baisse de 20% : tempête de ciel bleu à une semaine des "4 sorcières" qui pourraient clôturer le 2e trimestre sur un gain record ( 15 à 20% selon les indices).

L'introduction en Bourse de SpaceX était évidemment l'événement phare du jour, de la semaine et même du 2e trimestre. Cette IPO a propulsé Elon Musk au rang de premier trillionnaire de l'histoire, selon les estimations fondées sur la valeur de ses participations.

L'action du groupe spatial termine à 161,4 USD, soit un peu plus de 2 104 MdsUSD de capitalisation, portant la valeur de sa participation dans SpaceX à plus de 830 MdsUSD. Avec ses autres actifs (notamment Tesla), sa fortune totale atteindrait environ 1 110 MdsUSD.

Peu après le début des échanges, le titre gagnait environ 22% pour atteindre près de 164 USD. Dans le même temps, l'action Tesla gagnait 1,8% à 404 USD : la valeur cumulée des deux entreprises dépasse le PIB de la France (exprimé en USD, bien sûr !).

Cette introduction en Bourse a également généré d'importantes plus-values pour les salariés et dirigeants de SpaceX détenteurs d'actions. L'opération aurait créé plusieurs nouveaux milliardaires et des milliers de millionnaires au sein de l'entreprise. Le franchissement du seuil des 1 000 MdsUSD par Elon Musk a relancé les débats sur la concentration des richesses et l'influence des grands entrepreneurs technologiques.

SpaceX vaut plus que la totalité du PIB de la Pologne : évidemment, l'objection classique est que l'on ne confond pas un "flux" avec un "stock", mais une poignée d'actionnaires de SpaceX voient leur fortune cumulée dépasser le PIB de plusieurs pays d'Afrique ou d'Amérique centrale.

De telles fortunes peuvent susciter des ambitions politiques, les éventuels candidats disposant de moyens de s'acheter "un destin d'élu" (c'est légal aux États-Unis) hors de proportion avec leurs rivaux soutenus par de simples militants locaux et ne disposant que de quelques MUSD de "PAC" pour leur budget "médias".

L'autre grande thématique du jour était d'ordre géopolitique : Wall Street se montrait confiante dans l'hypothèse, confirmée dans la nuit de dimanche à lundi, d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre un terme à leur conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz, une perspective qui a permis au cours du pétrole de se replier sensiblement.