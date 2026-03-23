 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vendredi à Wall Street : les indices minés par les craintes de hausse des taux
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:35

Les marchés américains ont terminé la séance de vendredi en nette baisse, pénalisés par le repli marqué des grandes valeurs technologiques et par un contexte géopolitique toujours plus tendu au Moyen-Orient. La perspective d'un regain d'inflation, combinée à celle d'un durcissement de la politique monétaire, a aussi pesé sur le sentiment de marché. Dans ce climat, le S&P 500 a reculé de 1,51% à 6 506,5 points, le Dow Jones a cédé 0,96% pour s'établir à 45 577,5 points, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 1,88% à 23 898,1 points.

La prolongation du conflit au Moyen-Orient, entré dans sa quatrième semaine, nourrissait les inquiétudes des investisseurs. Sur le terrain, aucun signe d'accalmie ne se profilait. L'armée américaine a déployé un navire d'assaut accompagné de milliers de Marines dans la région. De son côté, le nouveau guide suprême iranien a salué "l'unité" et la "résistance" du pays, illustrant la fermeté du discours de Téhéran.

Dans ce contexte incertain, les grandes capitalisations ont toutes évolué dans le rouge. Nvidia et Tesla ont perdu près de 3%, tandis qu'Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont reculé d'environ 2%.

Le spectre d'un resserrement monétaire

Les anticipations de marché évoluaient également. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs envisageaient plus probable une hausse des taux d'intérêt qu'une baisse d'ici la fin de l'année 2026, un changement notable qui contribuait à la pression sur les actifs risqués.

Sur le front des entreprises, Super Micro Computer s'est effondré de 33,3% après l'inculpation de trois personnes liées au groupe, accusées d'avoir orchestré la contrebande d'au moins 2,5 milliards de dollars de technologies vers la Chine. À l'inverse, son concurrent Dell a progressé de 1%.

Enfin, FedEx, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique mondiale, a relevé ses prévisions et assuré que la demande restait stable malgré les tensions géopolitiques. Le titre a ainsi terminé en hausse de 0,6%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.03.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison
    Danone va acquérir le spécialiste des repas complets Huel
    information fournie par Reuters 23.03.2026 09:02 

    ‌Danone a ​annoncé lundi la signature d’un ​accord définitif en ​vue d’acquérir ⁠Huel, groupe spécialisé ‌dans les repas complets et ​nutritionnellement ‌équilibrés, dans ⁠le cadre de sa stratégie "Renew ⁠Danone" ‌visant à renforcer ⁠ses ‌positions dans ⁠la nutrition ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.03.2026 08:59 

    * Le SECTEUR AERIEN est à surveiller lundi dans un contexte marqué par les craintes sur les prix du pétrole et alors que le directeur général de la compagnie aérienne américaine United Airlines a dit que le groupe réduirait de 5% l'ensemble de ses vols réguliers ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RENAULT SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank