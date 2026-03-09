Vendredi à Wall Street : clôture en berne avec l'envolée du pétrole
Aux États-Unis, les créations d'emplois non agricoles ont chuté de 92 000 en février, soit leur plus forte baisse depuis octobre, après une hausse de 126 000 en janvier, chiffre qui a par ailleurs été révisé à la baisse, selon les données officielles. Les économistes interrogés par Bloomberg anticipaient au contraire une progression de 55 000 postes le mois dernier. Le taux de chômage a également légèrement augmenté, à 4,4%, alors que le consensus de Wall Street tablait sur une stabilité à 4,3%.
Sur le front énergétique, la hausse des prix du brut s'est accentuée. Le baril de WTI s'échangeait vendredi en fin de séance autour de 90,5 dollars, en progression de 14%, tandis que le Brent atteignait 92,2 dollars, en hausse de 9,5% (lundi matin, le WTI et le Brent gravitaient même autour de 105 et 108 dollars respectivement).
Cette flambée vendredi des cours de l'or noir intervenait après que le président américain Donald Trump exigeait la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, alimentant les craintes d'une escalade durable dans la région.
Du côté des entreprises, l'action Trade Desk a reculé de 1,71% après avoir bondi de près de 18% lors de la séance précédente. Cette envolée faisait suite à une information du média The Information selon laquelle Trade Desk et OpenAI auraient entamé des discussions préliminaires autour d'une collaboration visant à aider le créateur de ChatGPT à monétiser de la publicité.
À l'inverse, Marvell Technology s'est envolée de 18,35% après la publication, jeudi soir, de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le concepteur de puces a notamment bénéficié d'une forte demande dans les centres de données, portée par l'adoption rapide de l'intelligence artificielle.
Enfin, Boeing a terminé la séance en hausse de plus de 4% après que Bloomberg a rapporté que l'avionneur américain serait proche de conclure une commande d'environ 500 appareils avec la Chine.
