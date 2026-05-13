Velo3D bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre

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13 mai - ** L'action de Velo3D VELO.O grimpe de 23,4 % à 17,35 $ avant l'ouverture du marché ** La société spécialisée dans l'impression 3D a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 13,80 millions de dollars pour le premier trimestre; selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 9,85 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires des imprimantes 3D et des pièces a bondi de 60 % par rapport à l'année précédente, VELO ayant vendu davantage de systèmes à des prix de vente moyens plus élevés

** À la clôture d'hier, l'action VELO affichait une hausse de 2,3 % depuis le début de l'année