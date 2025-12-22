Velo3D bondit après avoir décroché un contrat de 32,6 millions de dollars avec le ministère américain de la Guerre

22 décembre - ** Les actions de la société de technologie d'impression 3D Velo3D VELO.O ont augmenté de 22 % à 13,21 $ avant le marché après que la société a obtenu un contrat de 32,6 millions de dollars de l'Unité d'innovation de la défense des États-Unis (U.S. Defense Innovation Unit) ** L'accord soutient le projet FORGE, qui s'attaque aux goulets d'étranglement de la fabrication dans le principal programme de systèmes d'armes du ministère américain de la Guerre

** La société va prototyper et qualifier des composants fabriqués de manière additive en utilisant sa solution de production rapide; l'accord comprend une option pour développer la plus grande capacité d'impression par fusion laser sur lit de poudre aux États-Unis.

** À la dernière clôture, VELO a augmenté de 6,9% depuis le début de l'année