Pas d'administie de principe, taille de l'armée de Kiev... : le "plan" américain pour l'Ukraine évolue, selon plusieurs médias

28 points avaient été présentés dans une feuille de route aux contours imprécis. Ces principes, réduits à 19 selon ABC , font désormais l'objet de discussions entre représentants de Washington, Moscou et Kiev.

Marco Rubio, à Genève, le 23 novembre 2025 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

De 28... à 19. Après un week-end de pourparlers à Genève sur le plan en 28 points du président Donald Trump entre Ukrainiens, Américains et Européens, des réunions sur l'Ukraine entre Américains et Russes se sont tenues lundi et devraient se poursuivre mardi à Abou Dhabi pour tenter d'avancer sur un règlement du conflit en Ukraine, ont affirmé mardi des médias américains et britanniques. Selon le Financial Times et la chaîne ABC , les discussions portent ainsi désormais sur un plan en 19 points. ABC indique que parmi les points supprimés figurent la future taille de l'armée ukrainienne et l'amnistie de principe accordée aux parties au conflit.

Ces discussions se déroulent alors que Kiev comme Moscou ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" de l'ennemi sur leurs territoires, avec au moins trois morts dans la région russe de Rostov et au moins six côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale ont encore une fois été visés.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov n'a ni confirmé, ni infirmé la tenue de ces réunions. "Je n'ai rien à vous dire. Nous suivons les informations des médias", a-t-il déclaré aux journalistes des médias d'État. Selon notamment la chaîne américaine ABC News et le quotidien britannique Financial Times (FT), le secrétaire américain à l'Armée de terre, Dan Driscoll, conduit la délégation américaine. Le FT affirme aussi, sur la foi de deux sources proches des discussions, que le patron des services de renseignement militaire ukrainien (GUR), Kyrylo Boudanov, est présent aux pourparlers. Le quotidien indique ne pas pouvoir préciser s'il s'agit de discussions tripartites ou de rencontres séparées. Parallèlement, les pays de la "Coalition des volontaires", qui réunit les alliés de l'Ukraine, devaient reprendre mardi leurs discussions en visio-conférence sur le plan américain.

Une nouvelle mouture qui prend en compte les "priorités clés" de l'Ukraine, selon Zelensky

Le président américain avait semblé se réjouir lundi de l'issue de la rencontre à Genève. "Est-ce vraiment possible que de grands progrès soient réalisés dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine??? Ne croyez que ce que vous voyez, mais quelque chose de bon pourrait bien se produire", avait-il écrit sur son réseau Truth Social. A Genève, son secrétaire d'Etat Marco Rubio s'était dit pour sa part "très optimiste" sur la possibilité de conclure "très vite" un accord sur l'Ukraine. "Les points qui restent en suspens ne sont pas insurmontables". Le négociateur ukrainien Andriï Iermak, bras droit du président ukrainien, a également fait état "de très bons progrès", après que Volodymyr Zelensky a indiqué que la nouvelle version du plan américain reflétait "déjà la plupart des priorités clés" de Kiev. Lors d'un entretien téléphonique lundi entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant russe a redit que le plan initial des États-Unis pourrait "servir de base à un règlement de paix final".