Un projet de chauffage urbain de Veolia en Pologne
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 13:13
'Grâce à une technologie innovante, cette centrale a augmenté son rendement à 92% et fait progresser considérablement la décarbonation, réduisant les émissions de CO? de 25%', explique le groupe de services aux collectivités.
Cette initiative historique ouvre la voie à la mise en place d'un réseau de chauffage urbain entièrement sans charbon d'ici 2030, utilisant du biométhane, de l'hydrogène et d'autres sources d'énergie locales.
'Il s'agit du plus grand changement dans l'histoire du chauffage urbain à Poznan améliorant la qualité de l'air, renforçant la sécurité énergétique et garantissant un approvisionnement stable en chaleur pour les habitants de la ville', ajoute Veolia.
Valeurs associées
|28,7600 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
A lire aussi
-
L'Europe doit "muscler" son jeu pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de terres rares, a déclaré mardi le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, accusant Pékin d'exercer une forme de "racket" sur les entreprises européennes ... Lire la suite
-
Le gouvernement a annoncé mardi un plan de 15 mesures afin de "refonder l'éducation au cinéma et à l'image", promettant notamment de "multiplier" les classes à horaires aménagées spécialité cinéma et de doubler le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif "Ma ... Lire la suite
-
Une pluie de drones et missiles s'est abattue sur Kiev dans la nuit, faisant au moins sept morts, tandis que s'activent mardi en coulisses Ukrainiens, Américains et Européens pour tenter de trouver une issue au conflit après la publication d'un plan américain. ... Lire la suite
-
En difficulté depuis plusieurs années, le distributeur Auchan a annoncé mardi vouloir exploiter l'ensemble de ses quelque 300 supermarchés français (hors Corse) en franchise sous bannière Intermarché et Netto, poursuivant ainsi son rapprochement avec le groupement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer