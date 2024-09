Véhicule électrique: Stellantis investit plus de 400 millions de dollars dans trois sites américains

(AOF) - Stellantis annonce un investissement de plus de 406 millions de dollars dans trois sites du Michigan afin de soutenir sa stratégie multi-énergie. Le site Sterling Heights Assembly (SHAP) deviendra le premier site de production américain du groupe à produire un véhicule entièrement électrique. Le Ram 1500 REV, premier pick-up électrique de la marque Ram Truck, sera lancé fin 2024: ce modèle et le nouveau Ram 1500 Ramcharger à autonomie étendue 2025, seront produits à Sterling Heights aux côtés du Ram 1500, équipé d’un moteur à combustion interne.

L'usine d'assemblage de Warren Trucks Assembly ajoutera les futurs modèles électrifiés de Jeep Wagoneer à son portefeuille de production de moteurs thermiques. Parallèlement, l'investissement dans l'usine de Dundee Engine soutiendra la production de supports de batteries et l'usinage de traverses en complément de l'assemblage des moteurs à essence.

Il s'agit pour le constructeur de soutenir la technologie multi-énergie et la flexibilité de production du groupe afin de "tirer parti de ses avantages concurrentiels à travers un large éventail de scénarios d'adoption de l'électrification".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.