Véhicule électrique: "le taux d'adoption va doubler" (J. Galvani, Atlante)

(AOF) - "Le taux d’adoption du véhicule électrique va doubler dans les années qui viennent". C’est ce qu’affirme Jacques Galvani, PDG d’Atlante, dans un entretien accordé à AOF. Atlante (groupe NHOA) développe un grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide en Europe du Sud, activé par les énergies renouvelables.

AOF : L'adoption du véhicule électrique vous semble-t-elle en bonne voie ?

Jacques Galvani : Les taux d'adoption vont doubler dans les années qui viennent en Europe, nous gagnons actuellement 5 points par an. Nous n'avons pas d'inquiétude sur la pénétration du véhicule électrique parmi la population des conducteurs. S'il y a un ralentissement il sera conjoncturel et de courte durée.

De quoi dépendra la rapidité de la transition ?

Il s'agit de passer d'un marché haut de gamme à un marché moyenne et bas de gamme, ainsi que de créer un marché de l'occasion. La rapidité de l'adoption dépendra également beaucoup de l'évolution des aides publiques au secteur.

Il y a une problématique de coût du véhicule électrique…

Certes mais seulement à l'achat. Un véhicule électrique est 25% à 30% moins cher à l'utilisation qu'un véhicule thermique. Les constructeurs déplorent même un manque à gagner sur les véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques sur le marché des pièces détachées, parce qu'il y a moins de problématiques mécaniques sur le moteur. D'autre part les véhicules électriques occasionnent moins de pannes, et il y a également des primes d'assurances moins chères et moins de réparations.

Comment percevez vous l'imposition de droits de douane plus lourds sur les véhicules électriques chinois importés en Europe ?

Les volumes de ventes de véhicules chinois sont assez faibles actuellement en Europe, le marché résiste plutôt bien à l'entrée de ces modèles. Le sujet est plutôt qu'il y ait une offre européenne adaptée à la demande du marché.

Comment voyez-vous le marché de la recharge électrique ?

Le marché de la recharge est très dynamique, il y a beaucoup d'acteurs particulièrement en France. Nous bénéficions d'investissements publics via la Caisse des Dépôts et l'Ademe, et d'investissements au niveau européen (programme CEF), les moyens de financement sont donc conséquents.

Rien ne pourrait donc empêcher la croissance du réseau ?

La croissance du réseau va continuer. Les autoroutes sont déjà très équipées, la France est plutôt en avance en Europe pour l'équipement des autoroutes, mais manque encore de stations de recharge rapides en zone urbaine et péri-urbaines. La question est le grand nombre d'acteurs sur le marché, qui sont de tailles très diverses. Il y aura sans doute une consolidation du secteur dans le futur.

Quelles sont vos perspectives de déploiement pour les années qui viennent ?

Nous prévoyons 5000 points de charge déployés fin 2025 en Europe, dont 2000 à peu près en France, nous sommes actuellement en ligne avec cet objectif. Atlante opère aujourd'hui une centaine de stations, avec 700 points de charge, soit 7 points de recharge par station.

Qu'attendez-vous des pouvoirs publics ?

Nous avons besoin comme tous les industriels d'une stabilité dans les objectifs d'incitation, et de visibilité dans l'encadrement réglementaire. Rester sur les objectifs fixés par la Commission européenne est important.

Propos recueillis par Matthieu Richard-Molard

