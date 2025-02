Véhicule autonome: GM finalise le rachat de Cruise

(AOF) - General Motors est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l’annonce de la finalisation de l'acquisition de GM Cruise Holdings. Désormais filiale à 100 % de GM, la société spécialiste du véhicule autonome verra sa technologie intégrée au système de conduite assistée Super Cruise, une plateforme logicielle qui permet aux conducteurs de lâcher le volant sur 750 000 milles de routes en Amérique du Nord. GM et Cruise se concentreront sur le développement de la technologie d'assistance à la conduite, en étendant Super Cruise aux environnements urbains.

General Motors a annoncé mi-décembre 2024 l'abandon du projet de robotaxis de Cruise "étant donné le temps et les ressources considérables qui seraient nécessaires", sur un marché "de plus en plus concurrentiel". Le groupe s'attendait alors à ce que la restructuration de Cruise réduise les dépenses de plus d'un milliard de dollars par an une fois le projet mené à bien, au premier semestre 2025.

