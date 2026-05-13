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VEGA IS et Natixis Interépargne lancent un fonds destiné à l'épargne salariale et retraite
information fournie par AOF 13/05/2026 à 10:19

(Zonebourse.com) - VEGA IS, société de gestion experte en solutions d'épargne financière et Natixis Interépargne, leader de l'épargne d'entreprise responsable, lancent le FCPE "Sélection VEGA Souveraineté". Il s'agit d'un fonds qui vise à investir dans le renforcement de l'autonomie européenne en privilégiant notamment le secteur de la défense, via des investissements en actions européennes cotées et non cotées.

Le FCPE "Sélection VEGA Souveraineté" a pour ambition de sélectionner via des OPC les entreprises européennes, cotées et non cotées, les mieux positionnées, selon l'équipe de gestion, pour chercher à bénéficier de ces plans de soutien et de ces nouvelles règlementations.

L'exposition au non coté permet d'accéder à un vivier d'entreprises innovantes, souvent au coeur des transitions énergétiques, industrielles et numériques, mais peu représentées dans les indices boursiers traditionnels.

Une allocation centrée sur l'autonomie européenne

L'investissement en actions cotées (88% en cible) sera ainsi réalisé via :

- le fonds VEGA Europe Autonomie qui privilégie les secteurs liés à l'autonomie européenne et à son développement tels que la défense et l'aéronautique, l'autonomie énergétique, la technologie, les infrastructures, l'industrie, la santé et le financement de l'économie européenne.

- une gestion indicielle en ETF permettant des positionnement tactiques au sein de ces secteurs et au sein du secteur de la sécurité alimentaire également.

L'investissement en actions non cotées (12% de l'actif en cible) se fera au lancement du fonds via le Fonds Professionnel Spécialisé "Bpifrance Défense S.L.P.".

Ce fonds s'adresse aux salariés via les dispositifs d'épargne salariale (PEE) et d'épargne retraite collectifs (PER), en leur offrant la possibilité :

- de donner du sens à leur épargne en finançant des projets cherchant à contribuer à l'autonomie stratégique de l'Europe,

- de diversifier leurs placements à long terme sur une thématique jugée porteuse, soutenue par des politiques publiques de grande ampleur ;

- de bénéficier de l'expertise conjuguée de VEGA IS en matière de gestion actions cotées et de sélection de fonds non cotés, et de Natixis Interépargne dans l'accompagnement et la distribution de solutions d'épargne d'entreprise ainsi qu'en tenue de compte.

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