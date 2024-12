Vega IM va reprendre 50 milliards d’euros d’actifs de Natixis IM International

Natixis Investment Managers International (NIMI) va transférer l’ensemble de ses activités de gestion, soit 50 milliards d’euros d’actifs, à Vega Investment Managers, spécialiste de la gestion déléguée et sous mandat. L’information, dévoilée dans News Asset Pro , a été confirmée à L’Agefi par des sources proches du dossier.

Vega IM, qui va être renommé Vega Investment Solutions, va ainsi voir ses encours grimper à près de 70 milliards d’euros. Dans le même temps, son actionnariat va évoluer, puisque Natixis Investment Managers va prendre 51?% du capital de Vega IS, aujourd’hui entièrement aux mains de Natixis Wealth Management, lequel ne détiendra plus que 49?% des parts.

Marc Riez reste aux commandes

En plus des actifs, Vega IS va aussi intégrer 90 collaborateurs et ainsi porter ses effectifs à environ 180 personnes. La société déménagera avenue Pierre Mendès France début janvier, et quittera donc la rue Montmartre qu’elle occupe actuellement. Marc Riez, qui dirige actuellement Vega IM, continuera à piloter la société élargie.

Avec cette réorganisation, Natixis Investment Managers réunit au sein d’une seule et même entité, Vega IS, l’ensemble des capacités de gestion et de distribution dédiées aux réseaux BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Epargne) , à l’épargne salariale et retraite. Vega IS devient l’expert de l’épargne financière à destination des clients du groupe BPCE. La société aura désormais trois gros clients : les réseaux, l’épargne salariale via Natixis Interépargne et Natixis Wealth Management.

En changeant de dimension, Vega IS va intégrer l’offre d’autres affiliés plus qu’elle ne faisait auparavant, d’où l’arrivée au capital de Natixis IM, qui est actionnaire de tous les affiliés. De son côté, une fois délesté de ses activités de gestion, NIMI conservera ses deux autres activités que sont la distribution et une activité de Manco.

L’opération sera effective début janvier. Contacté par L’Agefi, Natixis IM n’a pas souhaité faire de commentaire.

Laurence Marchal