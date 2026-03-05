 Aller au contenu principal
Veeva Systems bondit après avoir annoncé des résultats annuels optimistes
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N augmentent de 11,3 % à 209,8 $ avant le marché ** VEEV a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires de 3,58 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars pour l'exercice 2026, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 8,85 dollars par action, contre une estimation de 8,1 dollars par action

** VEEV a également battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du quatrième trimestre

** A la dernière clôture, VEEV a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année

